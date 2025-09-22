Dembélé se apresta a vivir su día de gloria en la gala del Balón de Oro

A Luis Enrique, que ya habla francés en sus ruedas de prensa, se le preguntó por el Balón de Oro antes del partido de Liga de esta noche del PSG en Marsella. No era la primera vez, pero como la ceremonia es ya hoy, no parecía fuera de lugar reincidir en ello. Y el técnico asturiano, se supone que fatigado del tema pero de buen humor, se puso a cantar. Cantó suavemente "Ousmane Dembélé, ballon d’or", consigna coreada el curso pasado por los aficionados parisinos.

Dembélé no es solo el preferido del técnico asturiano. Es el candidato con más consenso para figurar mañana martes en la portada de la revista 'France Football', aunque esta sea una edición en que el conveniente misterio se ha sabido conservar hasta el último día. Lamine Yamal sería el contendiente principal. Vitinha tiene también sus adeptos, incluso Raphinha, pero este parece el año del Mosquito, el extremo reconvertido en delantero centro mordedor por Luis Enrique. La Liga y la Copa francesas, más la Champions y el MVP del torneo europeo figuran como su máximo aval.

Sexto francés

Al atacante francés, de 28 años, se le ha valorado sobremanera su determinación en la presión. Le elogió en este sentido Luis Enrique tras la misma final, ganada al Inter, y también el grupo de observadores técnicos de la UEFA que le premió: "Dembélé ha asumido el rol de líder en el PSG, como vimos en la final con su esfuerzo y presión desde el frente. Además, generó dudas en sus rivales partido tras partido con sus hábiles movimientos y su trabajo en el mediocampo", comunicó el grupo.

Ousmane Dembele, en la final de la Supercopa de Europea entre el PSG y el Tottenham. / Massimo Paolone/LaPresse / LAP

Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin, Zinedine Zidane y Karim Benzema son los cinco franceses que han levantado en alguna ocasión el galardón individual por ontonomasia. Dembélé tiene todos los números de ser el sexto. ¿Quién de la galaxia barcelonista se lo podía imaginar cuando jugaba en el Barça? En principio, el gesto de colocarse la corona que hace Lamine Yamal con cada gol seguirá siendo de momento solo eso, un gesto. Si le toca esperar para ser rey, se intuye que será por poco tiempo.

Raphinha reporta unas estadísticas individuales mejores que Dembélé y Lamine Yamal, pero no se cuenta con él para el máximo galardón

A lo largo de la pasada temporada Dembélé, ahora lesionado en los isquiotibiales, jugó en 53 partidos, en los que anotó 35 goles y repartió 16 asistencias. Son números mejores que los de Lamine Yamal, quien marcó 18 goles y repartió 25 asistencias. Lo que distingue al extremo azulgrana fue la potencia de su eclosión a su tierna edad (disputó toda la temporada con 17 años) y se convirtió en un fenómeno sociológico. Cuesta ver a alguien por la calle con una camiseta del Barça y que no lleve el 10 o el 19 y el nombre del adolescente de Rocafonda. Su figura despierta una fascinación global.

Raphinha, delantero del Barça, durante un entrenamiento en Sant Joan Despí. / Afp7

A Dembélé puede perjudicarle la dispersión: hay 9 jugadores del PSG en la lista de los 30 aspirantes. No obstante, si la votación se fijara solo en las estadísticas individuales, el ganador debería ser Raphinha: anotó la campaña pasada 34 goles y repartió 25 asistencias, o sea, participó en 59 goles (Dembélé, en 51 y Lamine, en 43). Incluso en la Champions sus guarismos son superiores (13 goles y 9 asistencias, por los 8 y 6 del francés). Pero la vida es así.

¿Mejor joven?

El rendimiento colectivo en la Champions pesa mucho y la propaganda, aún más, y entre todos han acabado convirtiendo esta edición en un pulso entre Dembélé y Lamine Yamal. El delantero azulgrana posiblemente tendrá que conformarse con el Premio Kopa, por segunda vez consecutiva, que distingue al mejor jugador joven. Desiré Doué, del PSG, que tan buena final de la Champions hizo, se erige en su principal rival. Luis Enrique está llamado a ganar el premio Johan Cruyff a mejor entrenador. Tiene partido, así que no cabe contar con su presencia. Tampoco con la legión de jugadores nominados del PSG.

Lamine Yamal posa con el trofeo Kopa al mejor joven de la temporada 2023-24. / JAVI FERRANDIZ / SPO

El jurado de los premios lo conforman 100 periodistas, cada uno de un país. El Real Madrid dispone de tres futbolistas en la lista de 30 nominados, Mbappé, Bellingham y Vinicius Junior. Se espera un segundo boicot consecutivo del club al galardón. Del Barça aparecen cuatro, Lamine, Raphinha, Lewandowski y Pedri, aunque este último no está previsto que viaje a París.

Parece que los honores de entregar el preciado objeto dorado en el Théâtre du Châtelet de París corresponderán a Ronaldinho. De momento es un secreto. La gala empezará a las 21 horas (Movistar+) y estará presentada por el exfutbolista Ruud Gullit y la periodista inglesa Kate Scott.

Estos son los 30 nominados al Balón de Oro 2025

Jude Bellingham (Real Madrid)

Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain)

Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain)

Désiré Doué (Stade Rennais)

Denzel Dumfries (Inter Milan)

Serhou Guirassy (VfB Stuttgart)

Viktor Gyökeres (Sporting CP)

Erling Haaland (Manchester City)

Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain)

Harry Kane (Bayern Múnich)

Khvicha Kvaratskhelia (Napoli)

Robert Lewandowski (FC Barcelona)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Lautaro Martinez (Inter Milan)

Kylian Mbappé (Real Madrid)

Scott McTominay (Manchester United)

Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)

Joao Neves (Benfica)

Michael Olise (Bayern Múnich)

Cole Palmer (Chelsea)

Pedri (FC Barcelona)

Raphinha (FC Barcelona)

Declan Rice (Arsenal)

Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain)

Mohamed Salah (Liverpool)

Virgil van Dijk (Liverpool)

Vinicius Jr. (Real Madrid)

Vitinha (Paris Saint-Germain)

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Lamine Yamal (FC Barcelona)

