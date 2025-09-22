Fútbol Sala | Segunda B
Dani Simón, jugador del Atlético Benavente: "Los derbis a veces no los gana quien mejor juega"
El portero del Atlético Benavente remarca que "somos un equipo con experiencia y sabemos madurar los partidos"
Dani Simón, portero del Atlético Benavente Caja Rural, valoró la victoria de su equipo en el derbi provincial contra el Ríver Zamora destacando que "no conocíamos mucho al rival, es un proyecto nuevo, con gente con mucha calidad, y me ha gustado el Ríve. Se van a divertir sus seguidores pero los derbis a veces no los gana el que más fútbol sala propone, o el que mejor juega, sino el que toma las decisiones correctas en los detalles. Nosotros hemos aprovechado la que hemos tenido, nos hemos aprovechado de ese partido loco en los últimos minutos y nos hemos podido llevar los puntos". El portero benaventano insistió en que "somos un equipo con experiencia, sabemos madurar los partidos y ya nos pasó contra Alba de Tormes, y sabemos que tenemos recursos, tenemos herramientas y en los últimos minutos tenemos ese buen hacer. Hoy no no hemos puesto nerviosos aunque el rival nos ha dominado durante parte del partido y hemos conseguido meter la que teníamos que meter y terminar por delante".
