El CD Benavente logra una convincente victoria

El CD Benavente se ha situado en la tercera posición del Grupo B de Regional de Aficionados, tras firmar ayer una brillante victoria por 4-2 frente a un Béjar al que superó desde los primeros compases del encuentro. Javi Turiel fue el gran artífice de la victoria tomatera como autor de tres de los goles locales. El primero llegó a los 20 minutos de juego y cinco minutos después era Andrés el que firmaba un 2-0 que dejaba ya el partido muy encarrilado para los benaventanos.

Pero el Bejar quiso reaccionar antes del descanso y recortó distancias (2-1). Tras el descanso, de nuevo Javi fue el protagonista marcando sus otros dos goles que dejaron la contienda sentenciada, pese a que el Béjar recortó distancias al final del encuentro.