Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Álvaro Lobato, gran vencedor de la II Contrarreloj BTT Los Molinos

Inmaculada Vázquez fue la primera fémina

Contrarreloj BTT Los Molinos

Contrarreloj BTT Los Molinos / Cedida

P. F.

Álvaro Lobato fue el gran vencedor de la II Contrarreloj BTT Los Molinos. Con Monfarracinos como epicentro de la prueba, el ciclista benaventano paró el crono en 33:52 que es lo que invirtió en cubrir los 19 kilómetros de los que consta el recorrido marcador. Medio minuto después llegada a meta el segundo clasificado, Antonio Pérez de la Puente, de Villalpando, para cerrar el podio de la general con José Carlos Cobreros, de Cansinos Bike.

Por lo que respecta a la primera fémina fue Inmaculada Vázquez, del Uris, quien se colgó la valiosa medalla de oro tras parar el cronómetro en 53:45. La ciclista estuvo acompañada por en el podio ganador por Sandra Cabral, de Bragança, y por Yaiza Uña, del Mountain Bike Benavente.

Noticias relacionadas y más

En total fueron 65 los ciclistas que culminaron esta prueba en la que volvió a reinar el buen ambiente entre los participantes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents