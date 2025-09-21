El River Zamora no pudo estrenarse con victoria

El Caja Rural River Zamora no pudo celebrar como se merece su regreso a la Segunda División. El equipo femenino cayó derrotado ante el Nou Turia en un encuentro que tuvo varias fases. Comenzó el choque y el panorama no tardó en torcerse y es que en el minuto 5 ya perdían por 0-2, y Carlota amplía al 0-3 poco después. Fue ahí cuando despertaron las locales que apretaron para irse al descanso con un prometedor 2-3, y nada más comenzar el segundo tiempo Lara Morín ponía la igualada. Sin embargo, un nuevo gol del Nou Turia poco después colocó en el marcador un 3-4 que, a pesar de las intentonas de las zamoranas, ya no se movió dando a las visitantes en máximo botín en juego.

Caja Rural River Zamora: Marta, Quintas, Banca, Sara Fernández y Lara Morín - cinco inicial- También jugaron Vega, Paula, Saritilla, Montalvo y Cepeda. CD Nou Turia: Alejandra, Andrea, Lucía, María y Carlota -cinco inicial- También jugaron Naiara, Marta, Irene, Clara, Paula, Irene María y Marta. Goles: 0-1 min 2 Andrea; 0-2 min. 5 Marta; 0-3 min. 14 Carlota; 1-3 min. 16 Blanca; 2-3 min. 19 Sara Fernández; 3-3 min. 23 Lara Morín; 3-4 min. 23 María. Árbitro: Juan Haedo Gago. Incidencias: Disputado en el Ángel Nieto.