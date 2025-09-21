Fútbol Sala / Segunda División
El River Zamora no pudo estrenarse con victoria
El plantel local, que igualó un 0-3 en contra, terminó derrotado ante un Nou Turia que se fue del Ángel Nieto con el máximo botín
A. O.
El Caja Rural River Zamora no pudo celebrar como se merece su regreso a la Segunda División. El equipo femenino cayó derrotado ante el Nou Turia en un encuentro que tuvo varias fases. Comenzó el choque y el panorama no tardó en torcerse y es que en el minuto 5 ya perdían por 0-2, y Carlota amplía al 0-3 poco después. Fue ahí cuando despertaron las locales que apretaron para irse al descanso con un prometedor 2-3, y nada más comenzar el segundo tiempo Lara Morín ponía la igualada. Sin embargo, un nuevo gol del Nou Turia poco después colocó en el marcador un 3-4 que, a pesar de las intentonas de las zamoranas, ya no se movió dando a las visitantes en máximo botín en juego.
Caja Rural River Zamora: Marta, Quintas, Banca, Sara Fernández y Lara Morín - cinco inicial- También jugaron Vega, Paula, Saritilla, Montalvo y Cepeda.
CD Nou Turia: Alejandra, Andrea, Lucía, María y Carlota -cinco inicial- También jugaron Naiara, Marta, Irene, Clara, Paula, Irene María y Marta.
Goles: 0-1 min 2 Andrea; 0-2 min. 5 Marta; 0-3 min. 14 Carlota; 1-3 min. 16 Blanca; 2-3 min. 19 Sara Fernández; 3-3 min. 23 Lara Morín; 3-4 min. 23 María.
Árbitro: Juan Haedo Gago.
Incidencias: Disputado en el Ángel Nieto.
