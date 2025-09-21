Oji, entrenador del Villaralbo: "El segundo gol nos saca del partido"

Con gesto serio tras la derrota y, sobre todo, por no haber podido brindar un triunfo a los aficionados, Oji hablaba de dos tiempos muy diferenciados ante el Atlético Tordesillas (0-2). "En la primera parte estuvimos muy bien y el Torde no estuvo cómodo en ningún momento. Estábamos generando y seguros atrás, contrarrestándoles muy bien. Les habíamos estudiado mucho y sabíamos lo que teníamos que hacer para que no nos generaran peligro", recordó el entrenador azulón. "Sin embargo, tras el descanso, un error individual nos vuelve a matar. Creo que nos están penalizando mucho los errores puntuales que tenemos y el segundo gol, no quiero hablar del árbitro, pero todo el mundo ha visto lo que ha pasado", añadió el responsable de banquillo respecto al penalti que supuso el 0-2 que, a la postre, sería definitivo. "Con el 1-0 cambia el partido. Es verdad que con su primer gol estamos 15-20 minutos muy buenos pero el segundo gol nos saca del partido. Desde la Federación deberían tener en cuenta esos detalles porque nosotros trabajamos duro toda la semana para que luego errores de ciertas personas nos saquen del partido", añadió Oji visiblemente molesto.

En cuanto al rival, sí quiso destacar que, aunque no venían en buena dinámica, tienen un "equipazo", y se mostró convencido de que van a hacer play-off. Ya con la mirada puesta en el Atlético Mansillés, el técnico expuso que es un campo muy difícil con un plantel duro y aguerrido, pero ante el que trataran de hacer un buen papel para sumar su primera victoria del curso.

También habló de lo sucedido uno de los jugadores, en este caso Emma, quien admitió que tiene "mucho que mejorar". "El primer tiempo lo manejamos pero apenas generamos y en el segundo un error nuestro fue el gol, y el segundo puede ser un error del árbitro, pero nosotros dejamos que se equivoque dejando que el rival entre al área". "Hay que trabajar y mejorar muchísimo", añadió el jugador.

"Ahora hay que entrenar duro toda la semana y sacar los tres puntos", añadió el jugador argentino del CD Villaralbo.