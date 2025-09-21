Fútbol
Hugo Hernández da un punto al Zamora B desde los 11 metros
El delantero igualó un tempranero gol del Hermantico para rascar algo positivo
Punto para el Zamora B tras empatar con el Helmántico en el anexo del Ruta de la Plata. El choque no tuvo un buen comienzo y es que Jaime adelantaba a los suyos en el minuto 4, obligando al Zamora a apretar. Al final, en el 65’, Hugo Hernández aprovechaba la mejor ocasión, un penalti a favor para poner el 1-1 definitivo.
Zamora B: Álvaro, Aner, Rodney (Alejandro, min. 88)y, Pau, Hugo Borrajo (Mario, min. 58), Sy, Palmero (Donald, min. 73), Diop, Hugo Hernández, Gavilán (Bernardo, min 73) y Gallego.
Helmántico: Hugo, Daniel (Héctor, min. 80), Jaime, Santiago, Sopale (Marcos, min. 80), Eduardo, Raúl, Sergio, Pablo (Jesús, min. 58) y Jaime Martín (Javier, min. 70).
Goles: 0-1 min. 4 Jaime Martín; 1-1 min. 65 Hugo Hernández, de penalti.
Árbitro: Dirigió el encuentro Cascudo Arregui. Amarillas a los visitantes Jaime y Javier, y a los rojiblancos Borrajo, Hugo Hernández y Sy. También fue amonestado el entrenador, Kike Ramos.
Incidencias: Partido disputado en el anexo del Ruta de la Plata.
- Un estafador vende un tractor por 2.000 euros a un agricultor zamorano y no se lo entrega
- Zamora pierde otro popular negocio en el centro de la ciudad
- Una de las zonas más turísticas de Zamora, en busca de trabajadores
- La otra cara del Buscyl contada por un conductor de autobús: 'A rezar
- Esta localidad de la comarca de Benavente recurre en la vía judicial el silencio de la Junta sobre una granja porcina
- Aparece un aljibe con restos de una antigua cúpula abovedada en la trasera de la Catedral de Zamora
- El Equipo de Gobierno de Pinilla de Toro denuncia actos vandálicos
- La ruta de pinchos por Zamora diseñada por ChatGPT