Hugo Hernández da un punto al Zamora B desde los 11 metros

Zamora B: Álvaro, Aner, Rodney (Alejandro, min. 88)y, Pau, Hugo Borrajo (Mario, min. 58), Sy, Palmero (Donald, min. 73), Diop, Hugo Hernández, Gavilán (Bernardo, min 73) y Gallego.

Helmántico: Hugo, Daniel (Héctor, min. 80), Jaime, Santiago, Sopale (Marcos, min. 80), Eduardo, Raúl, Sergio, Pablo (Jesús, min. 58) y Jaime Martín (Javier, min. 70).

Goles: 0-1 min. 4 Jaime Martín; 1-1 min. 65 Hugo Hernández, de penalti.

Árbitro: Dirigió el encuentro Cascudo Arregui. Amarillas a los visitantes Jaime y Javier, y a los rojiblancos Borrajo, Hugo Hernández y Sy. También fue amonestado el entrenador, Kike Ramos.

Incidencias: Partido disputado en el anexo del Ruta de la Plata.