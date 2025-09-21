Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Elena Bahamonde, imparable: nueva plata en la Súper Copa de judo en Gran Canaria

La zamorana continúa entre las primeras del ranking nacional

Elena Bahamonde, con su plata, en Canarias

Elena Bahamonde, con su plata, en Canarias / Cedida

P. F.

Elena Bahamonde ha vuelto a demostrar que se encuentra entre las mejores judocas del panorama nacional, y lo ha hecho colgándose la plata en una prueba de la Súper Copa de España celebrada en Gran Canaria.

Arrancó la competición para la zamorana y lo hizo de una forma muy positiva, ganando sus combates con un judo muy inteligente y eficaz.

Ya en semifinales se enfrentó a una rival catalana. El combate empezó muy bien y en los primeros compases Elena consiguió una ventaja en el marcador de waza-ari a su favor y consiguió mantener esa renta hasta el término del mismo.

Ya en la final Elena Bahamonde se vio las caras con una oponente valenciana a la que se había enfrentado anteriormente como en la semifinal del Nacional donde ganó la integrante del Judo Morales. En esta Súper Copa el combate final que fue muy duro y reñido, aunque trascurrió como estaba planificado. Elena estaba llevando la iniciativa y realizando los mejores ataques, pero, a falta de un minuto, en una acción en el suelo la judoca valenciana consiguió coger una estrangulación que obligó a Elena a abandonar.

Con los puntos conseguidos con esta medalla de plata Elena seguirá entre las primeras del ranking nacional que permite clasificarse para el campeonato de España de forma directa y como cabeza de serie.

