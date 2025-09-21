Elena Bahamonde, imparable: nueva plata en la Súper Copa de judo en Gran Canaria

Elena Bahamonde ha vuelto a demostrar que se encuentra entre las mejores judocas del panorama nacional, y lo ha hecho colgándose la plata en una prueba de la Súper Copa de España celebrada en Gran Canaria.

Arrancó la competición para la zamorana y lo hizo de una forma muy positiva, ganando sus combates con un judo muy inteligente y eficaz.

Ya en semifinales se enfrentó a una rival catalana. El combate empezó muy bien y en los primeros compases Elena consiguió una ventaja en el marcador de waza-ari a su favor y consiguió mantener esa renta hasta el término del mismo.

Ya en la final Elena Bahamonde se vio las caras con una oponente valenciana a la que se había enfrentado anteriormente como en la semifinal del Nacional donde ganó la integrante del Judo Morales. En esta Súper Copa el combate final que fue muy duro y reñido, aunque trascurrió como estaba planificado. Elena estaba llevando la iniciativa y realizando los mejores ataques, pero, a falta de un minuto, en una acción en el suelo la judoca valenciana consiguió coger una estrangulación que obligó a Elena a abandonar.

Con los puntos conseguidos con esta medalla de plata Elena seguirá entre las primeras del ranking nacional que permite clasificarse para el campeonato de España de forma directa y como cabeza de serie.