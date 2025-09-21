Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tercera RFEF Femenina

Debut por todo lo alto de la Bovedana

Las zamoranas golearon al Navega (6-3)

Bovedana

Bovedana / Cedida

Paz Fernández

Paz Fernández

Zamora

Gran triunfo de la Bovedana para iniciar el curso liguero. Las moradas recibían en su feudo a un Navega que apenas tuvo opciones y es que un inicio arrollador de las locales supuso un 3-0 en el marcador cuando se cumplía el minuto 17 con triplete de Victoria. Poco después la distancia se ampliaba con un tanto de Sofía y un rival que acortaba antes del descanso (4-1). La superioridad continuó en el segundo tiempo y, aunque el Navega peleó, los 3 puntos por goleada nunca estuvieron en peligro.

CD Bovedana: Amelia, Carla Mateos, Carla Seisdedos, Andrea (Claudia, min. 64), Marta, Sofía (Blanca, min. 64), Samara (Lucía, min. 57), Marina (Vega, min. 46), Paula Dik, Anastasia y Victoria (María, min. 57).

Navega: Cristina (Andrea, min. 46), Aroa, Irene (Celia, min. 81), Nerea, Irene Ramos, Natalia Nazaret, min. 57), Alba, María (Odayra, min. 29), Andrea, María Flores y Lucía.

Goles: 1-0 min. 15 Victoria; 2-0 min. 17 Victoria; 3-0 min. 25 Victoria; 4-0 min. 34 Sofía; 4-1 min. 35 Lucía; 5-1 min. 46 Samara; 6-1 min. 53 Sofía; 6-2 min. 63 Idayra; 6-3 min . 87 Estela.

Árbitro: Jesús Hernández.

Incidencias: Municipal de La Bóveda.

