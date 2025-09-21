El CD Noname consigue estrenar su casillero

En la segunda jornada de competición, el Noname logró estrenar su casillero de puntos. Fue en los anexos del Helmántico donde el equipo de Miguel Losada firmó un empate muy trabajado en un encuentro que no fue nada sencillo ante el Salamanca B.

Tras una primera parte sin goles, fueron los locales los primeros en acertar con un tanto en el 50’ que obligó al Noname a tomar ciertos riesgos. Al final, Álvaro Bogajo acertó en la recta final para poner el 1-1 que, a la postre, fue definitivo. La próxima semana el equipo de la interrogación recibirá en el anexo del Ruta a la Ponferradina B.