Fútbol / Regional de Aficionados
El CD Noname consigue estrenar su casillero
Álvaro Bogajo puso la igualada en el marcador en la recta final del encuentro
En la segunda jornada de competición, el Noname logró estrenar su casillero de puntos. Fue en los anexos del Helmántico donde el equipo de Miguel Losada firmó un empate muy trabajado en un encuentro que no fue nada sencillo ante el Salamanca B.
Tras una primera parte sin goles, fueron los locales los primeros en acertar con un tanto en el 50’ que obligó al Noname a tomar ciertos riesgos. Al final, Álvaro Bogajo acertó en la recta final para poner el 1-1 que, a la postre, fue definitivo. La próxima semana el equipo de la interrogación recibirá en el anexo del Ruta a la Ponferradina B.
Salamanca B: Ismael, Alberto (Iván, min. 87), David (Álvaro, min. 84), Lucas, Sergio, Iván, Jaime, Álvaro, Roberto, Manuel (Hugo, min. 68) e Iker.
Noname: Angel Lázaro, Álvaro Bogajo (Anibal, min. 81), Sergio, Frade, Álvaro de la Iglesia, Martín, Asiel, Nicolás (Faissal, min. 64), Raúl Crespo, Fernando (Edu Ares, min. 68) y Sergio García.
Goles: 1-0 min. 50 Roberto; 1-1 min. 80 Álvaro Bogajo.
Árbitro: Gonzalo Rodríguez. Amarillas a los locales Manuel y Alberto, y al visitante Fernando.
Incidencias: Anexos del Helmántico.
- Un estafador vende un tractor por 2.000 euros a un agricultor zamorano y no se lo entrega
- Zamora pierde otro popular negocio en el centro de la ciudad
- Una de las zonas más turísticas de Zamora, en busca de trabajadores
- La otra cara del Buscyl contada por un conductor de autobús: 'A rezar
- Esta localidad de la comarca de Benavente recurre en la vía judicial el silencio de la Junta sobre una granja porcina
- Aparece un aljibe con restos de una antigua cúpula abovedada en la trasera de la Catedral de Zamora
- El Equipo de Gobierno de Pinilla de Toro denuncia actos vandálicos
- La ruta de pinchos por Zamora diseñada por ChatGPT