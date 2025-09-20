El Villarreal remonta ante un Osasuna en inferioridad

El Villarreal logró este sábado una sufrida victoria (2-1) ante un Osasuna que se adelantó en el marcador, pero que acabó acusando en el tramo final del encuentro la expulsión en la primera parte de su lateral Valentin Rosier y que vio cómo dos goles locales en el tramo final le dejaban sin premio.

El equipo de Marcelino García fue claro dominador del partido, sobre todo en el segundo tiempo, aunque el conjunto navarro nunca se rindió y tuvo la opción de empatar en dos remates de Raúl que salvó de forma espectacular el meta Luiz Júnior, que llegaba de un error garrafal en la Liga de Campeones esta semana.

Osasuna aprovechó las dudas del Villarreal en el inicio del encuentro para tomar la iniciativa y protagonizar varias acciones de peligro.

Juan Cruz, tras una acción de estrategia, y Víctor Muñoz, con un disparo cruzado, estuvieron cerca de marcar ante un rival que pareció acusar las rotaciones en su alineación.

El equipo de Lisci, organizado y solidario sin el balón, amenazó permanentemente a la defensa local con la inteligencia de Budimir y la velocidad de Víctor Muñoz.

El Villarreal, bloqueado en su medio campo por la presión navarra, apeló a al talento natural de sus atacantes para poner en apuros a Sergio Herrera, que acabó convirtiéndose en el héroe de su equipo.

Mikautadze, con un disparo cruzado, avisó al conjunto navarro, al que salvó poco después su portero al tapar un remate a quemarropa de Ilias Akhomach.

El guardameta volvió a resultar providencial al sacar en un alarde de reflejos dos disparos consecutivos de Ilias Akhomach y Mikautadze.

El Villarreal, cada vez más entonado, logró inclinar el partido hacia el área de Osasuna gracias a la profundidad de Pedraza, que provocó con sus penetraciones la expulsión de Rosier a cinco minutos del descanso.

El equipo de Marcelino se volcó en busca del gol, pero en una acción aislada, ya en el tiempo añdido, Osasuna encontró un penalti en una imprudencia de Thomas Partey, que golpeó con el brazo un balón suelto en su área. Budimir, infalible desde los 11 metros, fue el encargado de transformar la pena máxima ante la desesperación de la afición local.

Tras el descanso, Lisci reestructuró su equipo con la entrada de Herrando y de Osambela, mientras que Marcelino recurrió a Buchanan por un renqueante Akhomach.

Osasuna, hundido en el área, intentó realizar un ejercicio de supervivencia ante un Villarreal cada vez más volcado.

En plena ofensiva local, Sergio Herrera volvió a aparecer para salvar un disparo de Pau Navarro que se colaba por el ángulo.

El monólogo ofensivo del Villarreal provocó una catarata de llegadas peligrosas, remates bloqueados por la defensa y remates que se marcharon fuera.

El Villarreal no perdió la calma y continuó abriendo el campo hasta que una conexión entre el debutante Solomon y Mikautadze acabó con el tanto del empate, anotado de cabeza por el georgiano.

El conjunto castellonense consumó la remontada en el minuto 85 con un afortunado gol de Gueye, que desvió con la espalda el balón a la red tras un disparo desde fuera del área de Oluwaseyi.

Osasuna, a pesar del golpe anímico, se rehízo y estuvo a punto de empatar, tras una acción a balón parado, que remató Raúl García y salvó Júnior.

El portero brasileño volvió a reivindicarse, ya en el último minuto del descuento, al despejar con reflejos otro remate de Raúl para salvar una nueva victoria como local del Villarreal ante un Osasuna que sigue sin sumar fuera.