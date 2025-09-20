El Moraleja CF no arranca y pierde en Ponferrada

Segunda jornada en la Regional de Aficionados y el Moraleja CF sigue sin arrancar. En este caso, el equipo de Tierra del Vino se desplazaba para enfrentarse con la Ponferradina B, que fue mucho más efectiva y determinante para quedarse con los tres puntos en juego. No tardaron los locales en adelantarse en el marcador, y es que en el minuto 7 Maycoll hacía el primero de la tarde. Aunque trató de reaccionar el Moraleja le fue imposible poner la igualada y al descanso se llegaba con el provisional 1-0. Quedaba un tiempo por delante pero no era el día. Al final, Aitor desde los once metros ponía el definitivo 2-0 y dejaba a los zamoranos sin opciones. Tendrá el Moraleja que seguir intentándolo y hoy será el turno de los otros tres equipos de la provincia: Noname, Benavente y Zamora B que tienen sus respectivos compromisos.