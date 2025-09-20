Juan Sabas, entrenador del Zamora CF: "La roja es roja y eso determina un partido"

El técnico del Zamora CF, Juan Sabas, no tuvo reparos a la hora de señalar el vídeo arbitraje (VAR) como uno de los culpables de que este sábado los suyos no hubiesen podido conseguir algo más en tierras gallegas. Y es que, para Juan Sabas, la roja que le "perdonaron" al Arenteiro habría podido cambiar el partido: "La jugada de roja me parece roja. Último hombre, se va solo a portería, porque no le da abajo, pero te mete el brazo y te desequilibra. Se va solo, un jugador solo, que te ha ganado la situación, que te ha ganado la posición, me parece roja. Muy clara. Y eso determina un partido. Te quedas con uno menos y determina un partido. A partir de ahí, creo que no hemos tenido claridad en cuanto al ataque", señaló el técnico minutos después de acabar el choque. Además, insistía el preparador de los zamoranos en que se habían equivocado los colegiados en esa jugada y opinaba sobre el VAR: "Encima no es ni falta, ni amarilla, ni nada. A mí me ha dejado un poco descolocado". También del pena máxima que ellos reclamaron. "A mí me dice Kike que es penalti claro". "Creo que, si no tienes buenas imágenes, no va a salir bien el experimento, aunque hasta ahora ni nos ha dado ni nos ha quitado, de momento. Bueno, nos ha quitado el jugar este sábado con uno más. Para mí es clarísima, clarísima", añadía el responsable de banquillo que también se veía sorprendido por la expulsión de Clavería. "Es falta a un jugador nuestro al lado, se levanta Clavería le dice ue es falta y le expulsa. Tiene que haber algo más. Ellos son los que tienen que estar más en calma porque nosotros vivimos el partido a mil por hora... Me parece excesiva la roja porque solo ha dicho que era falta". No obstante, dejó claro que "no me gusta ahondar en tema arbitraje porque a nivel general durante la temporada te dan y te quitan por igual".

Respecto a cómo había visto a su equipo, polémicas aparte, Sabas aseguraba que el del Arenteiro "Es un campo muy complicado. Aquí es difícil jugar". Aparte de eso, indicaba Sabas, "lo más positivo es que llevamos cuatro jornadas, tres porterías a cero", aunque reconocía que "llevamos solo dos goles a favor". Comentaba el técnico del Zamora que "tenemos que intentar ser fuertes a nivel defensivo, porque hoy, al final del partido, yo creo que la única manera de que podían meterte un gol es de estrategia ofensiva y hemos hecho demasiadas faltas, se lo he dicho a los chicos. Tenemos que evitar que nos metan ahí y que nos pongan centros buenos porque la gente buena en esa faceta tiene buenos lanzadores, buenos rematadores y te pueden hacer daño". Comentó también el preparador del Zamora el cambio de dibujo táctico y recordó que tienen "las opciones de jugar por dentro con Álvaro y con Kike, que son muy buenos. Y tenemos arriba a Farrell, a Eslava y a Carbonell, que te dan la opción de jugar con dos puntas. Entonces, bueno, lo vamos a explotar. Puede que no hubiera tantos espacios para la movilidad que te ofrece Carbonell, que es el delantero más móvil, el que te hace más desmarques en profundidad. En algunos momentos ha salido bien y en otros no ha salido tan bien".