El CD Villaralbo recibe al Tordesillas, uno de los "cocos" del grupo

Llega un nuevo hueso duro de roer para el CD Villaralbo que recibirá esta tarde en Los Barreros (17.30 horas) a un equipo que, aunque no ha tenido el mejor inicio, está llamado a estar en la zona alta y a luchar por el ascenso.

El Atlético Tordesillas se plantará en el campo azulón dispuesto a enmendarse, aunque enfrente el cuadro de Oji tratará de evitarlo. Con un punto en su casillero en este inicio liguero, el plantel villaralbino quiere empezar a carburar y, sobre todo, ofrecer una buena imagen a su público. "Tenemos la necesidad e ilusión de puntuar en casa y dar buena imagen delante de la afición" y es que en el primer encuentro de Liga no pudieron cumplir con los retos marcados.

Tras el punto logrado ante el Numancia B donde "logramos acercarnos a lo que queremos que sea este equipo" la plantilla ha cuajado una buena semana de entrenamiento que espera coronar hoy en un choque que afrontan, de nuevo, con las bajas de More, Barbero, Raúl Muñoz y Abel.