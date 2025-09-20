El CD Villaralbo no pudo sorprender al Tordesillas

Estaba claro que iba a ser complicado, y las previsiones no fallaron. El CD Villaralbo no pudo celebrar con su afición nada positivo y es que el Atlético Tordesillas impuso su ley en Los Barreros tras el descanso, dejando de vacío a los azulones. Los de Oji recibían a uno de los "cocos" de la competición con las espadas en alto. Sabedores de la calidad de los rivales (con jugadores conocidos para la afición como Fer o Abel Conejo, que jugaron en el Zamora CF) la idea era tratar de sorprender, aunque con las numerosas bajas con las que partían era una tarea complicada. Aun así, se intentó, con un juego ordenado y fuertes en defensa, los locales aguantaron los envites y las embestidas visitantes, aunque arriba tampoco presentaron demasiado.

| JOSE LUIS FERNÁNDEZ

Con este 0-0 se alcanzó el tiempo de descanso y el punto era positivo, pero no se pudo conservar. El Atlético Tordesillas pisó el acelerador con la reanudación en busca de premio y lo encontró. En los minutos 51 y 69 (el segundo de penalti muy dudoso), los visitantes lograron poner distancia en el marcador, y ese 0-2 fue imposible de igualar por unos locales que acusaron las ausencias de hombres importantes.

Al final, una derrota en casa, la segunda, y la asignatura pendiente de brindar tres puntos a sus aficionados.

La siguiente pelea para los de Oji será el sábado a domicilio y es que les toca visitar a otros "clásico" de la categoría, el Atlético Mansillés frente al que esperan lograr un +3.