El CD Benavente prepara la visita del Béjar Industrial

La jornada arranca hoy sábado con el encuentro del Moraleja CF en Ponferrada

Plantilla y staff técnico del CD Benavente. | CEDIDA

Paz Fernández

Paz Fernández

Zamora

La Regional de Aficionados ya rueda y la primera parada para la provincia en esta segunda jornada será en Ponferrada. Hasta allí se desplaza el Moraleja con el reto de sacar algo positivo y estrenar su casillero. Ya el domingo les tocará el turno a los otros tres representantes. Los tomateros de Santi Redondo juegan en el Luciano Rubio (18.00 horas) ante el siempre complicado Béjar Industrial, un equipo rocoso que viene de ganar al Victoria en la primera jornada. Antes, en sesión matinal, el Noname visitará al Salamanca B con ganas de estrenarse, mientras que el filial del Zamora B tiene un compromiso en casa, en los anexos del Ruta de la Plata, donde recibirán a partir de las 13.15 horas al Helmántico.

