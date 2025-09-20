La cantera del CD Benavente gana el Torneo de Fútbol 7 «Por un futuro sin alzhéimer» en San Cristóbal de Entreviñas

La Fundación Obra Social CGB, el Ayuntamiento de San Cristóbal de Entreviñas y Amigos-Quintos del 66 organizan el VIII Torneo de Fútbol 7 «Por un futuro sin alzhéimer» destinado a los más pequeños y que tiene por objetivo recaudar fondos para AFA Benavente y Comarca, organización sin ánimo de lucro que desarrolla una encomiable labor para mejorar la vida de los enfermos de alzhéimer de todos los pueblos de la zona.

La competición en San Cristróbal de Entreviñas contó con la participación de tres clubes: CD La Bañeza, FC Puente Castro y CD Benavente, que envió dos equipos. Los cuatro conjuntos se midieron en una fase de liguilla de la que salió la final Plata, entre el CD La Bañeza y el CD Benavente B, ganada por los leoneses; y la final Oro, entre el CD Benavente A y el FC Puente Castro, de la que salieron vencedores los tomateros.

La jornada se desarrolló en un clima de deportividad y convivencia entre niños de distintos pueblos mientras sus familias disfrutaban del bar solidario, cuya recaudación se destinará a AFA Benavente y Comarca.

La iniciativa está apoyada por la obra social de CGB, empresa de informática con más de 36 años de historia radicada en Salamanca y muy vinculada a San Cristóbal de Entreviñas, que desarrolla software a medida de las necesidades de pequeñas y medianas empresas, administraciones y entidades.