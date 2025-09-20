El BM Caja Rural Zamora quiere brindar la victoria a sus aficionados

Segundo partido de Liga para el Balonmano Caja Rural Zamora, y primero en casa, en el Ángel Nieto, donde a partir de las 20.00 horas se reencontrará con su afición. Hay ganas entre los Guerreros de Viriato de sumar un nuevo triunfo y poder celebrarlo con los suyos, que saben que también juegan una parte fundamental en el buen rendimiento del equipo. Así lo comentó también el entrenador, Félix Mojón, quien recordó que en el multiusos zamorano «da gusto jugar». «Es un pabellón amplio, luminoso, colorido, con una buena afición. Nosotros nos identificamos mucho con el Ángel Nieto, lo sentimos como nuestra casa, hasta a la hora de entrenar. Tenemos ganas de debutar ya en casa y eso hace que perdamos un poco el foco». A este respecto, el técnico sí insistió en que quiere a los suyos totalmente enchufados para medirse con un Astander Astillero muy físico «con centrales defensivos muy fuertes, con muchos kilos y centímetros. Tiene un jugador determinante, Rubén Carvajal, con una calidad técnica individual muy buena, una comprensión del juego también muy buena y que está muy bien acompañado» y es que puso de relieve lo bien que se ha reforzado este equipo que viene de ganar a Safa Madrid (41-34).

Desde el cuerpo técnico esperan un partido con ritmo, con velocidad, en el que tratarán de romper el juego rival. «Ellos hacen dos cambios de ataque-defensa e intentaremos que sufran en esas transiciones. Obligaremos a Rubén Carvajal, a su central y a su pivote a defender. Y si no, que lleguen tarde sus sustitutos en el cambio de ataque-defensa. Trataremos de que en ataque la pelota vaya muy rápida y estaremos atentos a sus impares, que son peligrosos. Tienen un sistema defensivo bastante claro y sistematizado, y lo hemos trabajado, pero nos cuesta. Después, defensivamente, taponar a Rubén y la línea de pase con el pivote. Si somos capaces de eso, creo que lo llevaremos a nuestro terreno», auguró Mojón que tiene las bajas de Néstor y Felipe.