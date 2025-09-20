El Atlético Benavente se lleva el derbi provincial en el último minuto

El Atlético Benavente rescató en los instantes finales del derbi provincial una victoria que tuvo muy cuesta arriba en el resto del partido, pero una acción a falta de 51 minutos de Charly supuso el 2-3 que todavía incrementaron los zamoranos al 2-4 con un gol a puerta vacía de Chávez.

El Atlético Benavente afrontaba el partido con la moral que le había dado la victoria en la primera jornada, pero también el empate 5-5 del Ríver le había dado alas para jugar su primer partido en casa.

Fue el Ríver el que llevó casi siempre la iniciativa en el juego frente a un Ríver que salió a la cancha sin complejos y dispuesto a darlo todo con posesión y sin miedo a irse arriba. Así los zamoranos llegaron a la portería contraria en un par de ocasiones aunque sin acierto en el disparo, y Dani Simón tuvo que realizar una buena intervención en un tiro de Iván. Pero cuando más cerca parecía estar el gol del Ríver, el Atlético Benavente goleó por primera vez haciendo gala de una gran efectividad y Guancho adelantaba en el marcador al equipo benaventano cuando corría el minuto 7. E incluso Guancho tuvo otra oportunidad clarísima a los pocos segundos pero esta vez no encontró portería.

El Ríver siguió a lo suyo, tocando con criterio el balón frente a un enemigo que le esperaba atrás y que salía al contragolpe con enorme peligro, pero las tareas defensivas podían con el ataque en ambos bandos.

Ángel Marchena creó una gran jugada personal que culminó con un buen tiro que rechazó el portero zamorano, y el balón le quedó en el pie a Cristian que, con toda la portería para él, remató fuera ya en el minuto 15 cuando el Ríver había acumulado ya cinco faltas.

Y en una falta sin aparente peligro, Peru recibió en la frontal del área y disparó con potencia y su tiro lo rechazó Dani Simón pero el balón entró en la portería para establecer el 1-1.

El Ríver regresó tras el descanso de nuevo centrado y fruto de su intenso trabajo en la presión llegó una incursión en el área en la que Magui fue derribado aunque el árbitro sacó el lanzamiento fuera. Y en la consiguiente falta se producía un rechace que aprovechó Saúl en el punto de penalti para marcar el 2-1. Fueron momentos de desconcierto en el Atlético Benavente y tanto Joseca como Iván pudieron volver a marcar pero Dani Simón estuvo muy atento.

El partido siguió muy abierto y los ataques se sucedieron en las dos porterías, aunque la ocasión de Chávez que desbarató el portero Barran estuvo a punto de subir al marcador. Los benaventanos buscaban a Charly en el pivote, pero el gran jugador benaventano no parece haber recuperado todavía la forma anterior a su larga lesión.

Lejos de producirse la reacción benaventana, Perucho envió al poste una falta y Dani Simón tuvo que volver a intervenir para evitar el gol de Nico en un doble penalti.

El equipo benaventano optó tras un tiempo muerto por colocar a Charly como portero-jugador, y la decisión se convirtió en el 2-2 que marcaba Guancho de potente disparo desde lejos en el minuto 34. Y el partido se puso al rojo vivo porque los numerosos aficionados benaventanos que había en el Ángel Nieto no paraban de animar a su equipo.

Podía pasar cualquier cosa porque el Atlético seguía jugando con cinco y ya los dos rivales tenían su cupo de faltas cuando quedaban cinco minutos para el final. Así Charly dispuso de un doble penalti que estrelló en el poste.Los benaventanos se habían hecho dueños del balón y parecían aprovechar el desgaste físico de su rival. Y pudo desequilibrarse el empate en una jugada de Sergio Simón que no acertó a rematar Marchena pero si lo hizo el gran Charliente con la camiseta de portero-jugador para poner el 2-3.

Aunque ya daba igual, el Benavente todavía tuvo tiempo para que Chávez marcase el definitivo 2-4.