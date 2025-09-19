Juan Sabas, entrenador del Zamora CF: "El equipo estuvo bien, si cuentan lo contrario, no es cierto"

Juan Sabas ha pronunciado sus palabras públicas tras la eliminación de la Copa RFEF y quiso dejar claro que en el Zamora CF estaban “ilusionados por pasar de ronda y el equipo estuvo bien”. “Si os cuentan lo contrario, no es cierto. Evidentemente tuvimos cosas que mejorar, es así, pero también cuando ganamos. Y hay dos jugadas claves que marcan el devenir de la derrota”. Sobre este asunto, el entrenador apuntó que “una es una jugada en la que Álvaro Romero se va solo para la portería, ganándole la posición al defensa y le arrolla por detrás y es roja a directa, y después la jugada de penalti no nos lo parece y mi jugador me dice que no es”, apuntó en rueda de prensa el técnico. “A partir de ahí, el análisis que queramos hacer. Indudablemente yo me he visto el partido otra vez, hay cosas que mejorar y ya está. No hay más excusas. En el equipo ya lo hemos superado. Tuvimos un viaje de vuelta muy jodido, muy difícil, y ayer ya tuvimos una jornada de entrenamiento normal en la que hemos hablado de lo que tenemos que mejorar y nada más”.

De este modo, centrados en la Liga, también puntualizó que están una buena disposición y un buen momento que esperan reafirmar este sábado visitando al Arenteiro.

“En esta categoría no hay rival asequible ni fácil. Casi todos los partidos son de una igualdad increíble y se decantan con pequeños detalles. Tenemos que intentar ser un equipo fuerte, mejorando en muchos aspectos”, añadió el madrileño quien reiteró que tienen recursos suficientes para jugar con dibujos diferentes según lo requiera la situación.

Por lo que se refiere a las bajas, Luismi y Adrián Pereda ya trabajan con el grupo y habrá que ver la evolución de ambos.