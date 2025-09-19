Fútbol | Primera RFEF
Juan Sabas, entrenador del Zamora CF: "El equipo estuvo bien, si cuentan lo contrario, no es cierto"
El entrenador asegura que lo ocurrido en Orense ya está superado y tienen la mirada puesta en el Arenteiro
P. F.
Juan Sabas ha pronunciado sus palabras públicas tras la eliminación de la Copa RFEF y quiso dejar claro que en el Zamora CF estaban “ilusionados por pasar de ronda y el equipo estuvo bien”. “Si os cuentan lo contrario, no es cierto. Evidentemente tuvimos cosas que mejorar, es así, pero también cuando ganamos. Y hay dos jugadas claves que marcan el devenir de la derrota”. Sobre este asunto, el entrenador apuntó que “una es una jugada en la que Álvaro Romero se va solo para la portería, ganándole la posición al defensa y le arrolla por detrás y es roja a directa, y después la jugada de penalti no nos lo parece y mi jugador me dice que no es”, apuntó en rueda de prensa el técnico. “A partir de ahí, el análisis que queramos hacer. Indudablemente yo me he visto el partido otra vez, hay cosas que mejorar y ya está. No hay más excusas. En el equipo ya lo hemos superado. Tuvimos un viaje de vuelta muy jodido, muy difícil, y ayer ya tuvimos una jornada de entrenamiento normal en la que hemos hablado de lo que tenemos que mejorar y nada más”.
De este modo, centrados en la Liga, también puntualizó que están una buena disposición y un buen momento que esperan reafirmar este sábado visitando al Arenteiro.
“En esta categoría no hay rival asequible ni fácil. Casi todos los partidos son de una igualdad increíble y se decantan con pequeños detalles. Tenemos que intentar ser un equipo fuerte, mejorando en muchos aspectos”, añadió el madrileño quien reiteró que tienen recursos suficientes para jugar con dibujos diferentes según lo requiera la situación.
Por lo que se refiere a las bajas, Luismi y Adrián Pereda ya trabajan con el grupo y habrá que ver la evolución de ambos.
- Avances en un proyecto clave para Zamora: El vallado de Monte la Reina costará 2,1 millones y estará a principios de 2026
- La obra de más de cuatro millones para el paso inteligente de fauna en la N-631 en Zamora, a punto de iniciarse
- La explosión de gas en Regimiento de Toledo acaba en el Juzgado
- Aparece un aljibe con restos de una antigua cúpula abovedada en la trasera de la Catedral de Zamora
- Los diez habitantes de San Román de los Infantes ya tienen una carretera reformada
- La plaza de Viriato volverá a convertirse en un gran merendero
- El ministro compromete medio millón más para la muralla de Zamora pero no concreta partida para el Museo de Semana Santa
- El Zamora CF cae ante el Ourense y dice adiós a la Copa