La Carrera de la Guardia Civil supera ya los 3.000 inscritos

La Carrera de la Guardia Civil intentará batir su récord de participación el próximo domingo día 28 superando los cuatro mil participantes, una vez que a día de ayer eran ya 3.700 los inscritos en esta marcha popular a benefición de la Asociación de Enfermedades Raras "Corriendo con el corazón de Hugo". Los organizadores confirmaron ayer en el acto de presentación que se repetirá el recorrido tradicional con los pasos por el Cuartel de la Guardia Civil, Plaza Mayor y Plaza de la Catedral, con salida y llegada en la avenida Príncipe de Asturias.

La cuota de inscripción de los corredores será de 8 euros y la de senderistas y patinadores, de 7 euros. Toda la recaudación será íntegra para FEDER y dará derecho a conseguir una camiseta técnica de la prueba hasta fin de existencias. Además los 1.000 primeros inscritos tendrán la tradicional bolsa/mochila. En la inscripción que se realice por Internet se pedirá talla de camiseta para intentar garantizar que se tenga la talla solicitada a la hora de recogerla. Los inscritos en los puntos físicos de Zamora ciudad la recogerán inmediatamente, al realizar la inscripción.

Las inscripciones podrán realizarse en la sede de la Asociación "Corriendo con el Corazón por Hugo", en la Avda. Víctor Gallego 23., en las oficinas del Servicio de Material Móvil de la Comandancia de Zamora (Guardias Civiles y familiares) y en la Caseta de Santa Clara (frente Hacienda), del jueves 18 al sábado 27 de septiembre, de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 20:30 horas. También podrán inscribirse los interesados en Burganes de Valverde, Supermercado Sandra (avenida Ciudad de Zamora). Por internet, en la web de Smartchip y solo se podrá realizar con la pasarela de pago seguro (TPV). Los inscritos por Internet podrán recoger la camiseta en la sede de la Asociación Corriendo con el Corazón por Hugo o se les hará entrega en septiembre en los puntos que habilite la organización.

HABRA AMPLIACION DE LA RUEDA DE PRENSA DE PRESENTACION