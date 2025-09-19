Avenida impuso su ley y se lleva la Copa Castilla y León

Perfumerías Avenida se adjudicó como era más que previsible una nueva edición de la Copa Castilla y León Femenina (67-102) en un partido sin historia en el que tuvo enfrente a un Recoletas Zamarat que solo pudo contar con cinco jugadoras del primer equipo y tuvo que echar mano de las junior durante los 40 minutos. Avenida impuso la gran calidad de una plantilla para jugar competición europea y el Recoletas puso ganas y sus jugadores disponibles aprovecharon para seguir adquiriendo el ritmo que necesitarán a partir del próximo fin de semana cuando comience la Liga Challenge.

El Zamarat ha sido dos veces campeón de la Copa Castilla y León pero eran tiempos mejores, cuando el equipo naranja discurría por la Liga Endesa. Esta vez, además de que el rival era todo un Perfumerías Avenida, el Zamarat tenía cuatro jugadoras lesionadas y una que no se ha incorporado todavía. La contienda comenzaba ya muy desequilibrada pese a que el equipo salmantino «tan sólo» contase con diez jugadoras.

Pero el partido había que jugarlo y se jugó en las circunstancias que venían dadas. La salmantina Sade Zellous fue la que tomó la iniciativa en los primeros compases del partido en los que el Zamarat logró igualar 2-2 con una primera canasta de Davinia, pero pronto el Avenida comenzó a establecer las lógicas distancias y un triple de Spreafico estableció el 2-9 que precedió al primer tiempo muerto de Raúl Pérez.

Avenía acertaba desde el perímetro y además metía balones dentro para que Andrea Cave superase con facilidad la defensa de asistencias que intentaban aplicarle las jugadoras altas del Zamarat. Además el equipo naranja no encontraba el acierto en el tiro exterior que dominan varias de sus jugadoras y con 3-20 se cubrían los cinco primeros minutos de partido. Ana Montañana ordenó pronto rotaciones pero el ritmo de Avenida no bajaba pese a que Ana Pérez Relancio acertó con un triple y en general, el equipo parecía haber perdido la lógica timidez de los minutos iniciales con un rival de primer nivel europeo enfrente.

Las diferencias en el marcador se fueron a veinte puntos con el 9-30 con que se cerró el primer cuarto.

Tras la reanudación, el Recoletas jugó con más desparpajo dirigido por la gallega Ana Fernández que tenía que multiplicarse porque era la única base «mayor» de que disponía el equipo zamorano. Pero Avenida sacó su artillería pesada para engarzar tres triples seguidos acertados por Zellous, Erikstrup y Stoupalova que ponían el 13-41.

Todo se relajó bastante por ambas partes y el partido continuó en una tónica de intercambio de ataques de la que Avenida siempre salía ganando, sobre todo por su superioridad en el rebote. Dadas las circunstancias, que las charras no pasasen de 50 puntos al descanso, era un resultado honroso (23-50).

En la segunda parte comenzó ganando el parcial el Zamarat echando mano de las escasas fuerzas que ya les quedaba a las profesionales disponibles pero en cuanto Raúl Pérez comenzó a rotar el banquillo, Avenida volvió a imponer su poderío. Los numerosos seguidores que se desplazaron desde Salamanca para apoyar a su equipo, disfrutaron de una segunda parte sin presión en la que pudieron comenzar a conocer a la nueva plantilla que dirige Ana Montañana. Y el tercer cuarto se cerraba con un honroso 23-29 para las zamoranas.

Ya en el último cuarto, el Zamarat perdía a Ana Taínta por cinco personales pero lograba pasar de los 60 puntos con solvencia mientras a Avenida le costaba alcanzar los 100. Las zamoranas firmaron un 11-2 muy meritorio para mantenerse "solo" 23 abajo. Los últimos minutos fueron los de las faltas zamoranas del agotamiento y la final de la Copa se cerraba con una noticia reseñable, el Recoletas le había metido a Avenida 67 puntos