Fútbol
El Zamora CF, obligado a levantarse y centrarse en la Liga
El club ya conoce los horarios de sus próximos 3 partidos
Obligado a centrarse en la Liga y a cumplir con los objetivos marcados para el campeonato regular, que no son otros que estar en la pelea por el ascenso, el Zamora CF ya tiene la mirada puesta en su próximo rival, el Arenteiro, actual tercer clasificado y al que visita este sábado a las 16.15 horas. Lo hará en un buen sexto puesto, empatado con la quinta plaza y dispuesto a asaltar la zona privilegiada, lo que permitirá paliar el amargor de haber sido eliminado de la Copa RFEF y no poder aspirar al "torneo del ko".
La hoja de ruta está marcada y la Federación Española de Fútbol ya ha dado a conocer nuevos horarios para las siguientes semanas. Así, tras este encuentro de la cuarta jornada, los rojiblancos recibirán en el Ruta de la Plata al Mérida, y lo harán el domingo 28 a las 16.00 horas, para después afrontar uno de los desplazamientos más complicados de la temporada. Los de Sabas tendrán que volar hasta Tenerife para enfrentarse a uno de los "cocos" de la categoría el sábado 4 de octubre a las nueve de la noche (hora peninsular).
