Verónica Sánchez vuelve a subir al podio

Verónica Sánchez Romero acumula un nuevo éxito en su carrera deportiva al imponerse en la X Legua de Nuevos Francos, que contó con gran participación de corredores. El pistoletazo de salida de la actividad se dio con las tres carreras de los más pequeños para después dar paso a la Absoluta con una distancia de 5.572 metros. La mejor fémina, con un tiempo de 21:54, fue la corredora del Vino de Toro de Caja Rural, que cruzó la meta en solitario.

Además, en la categoría masculina, José María Zorita Viota Pérez se colgó la plata. La actividad también estuvo en otros puntos de la región en la competición de running 'Paisajes por la Provincia' de Castronuño, incluida en el ciclo de las carreras y marchas solidarias de la provincia de Valladolid, donde hubo buena representación zamorana.

Cartel anunciador | CEDIDA

La prueba estuvo dominada por Juan San José, del Vino de Toro Caja Rural, que se llevó la victoria en la general. Además José Luis Prieto, del Construcciones Martín Peña-Triatlón Duero, logró una meritoria segunda posición en la categoría Máster E masculino. El triatleta zamorano conseguía colgarse una valiosa medalla de plata en su nivel, con una gran marca de 42 minutos y 43 segundos, en un trazado de 9 kilómetros, logrando el puesto décimo noveno de la general. La carrera solidaria tendrá en las próximas semanas continuidad en las localidades de Valbuena de Duero, La Mudarra y Berceruelo.

Por otro lado, el Vino de Toro ha organizado una jornada de puertas abiertas, que se celebrará el próximo sábado día 20 de septiembre en el polideportivo Municipal Raquel Álvarez Polo, donde los monitores del club mostraran a todos los asistentes las diferentes pruebas y especialidades de atletismo en las que participan como carrera de velocidad, carrera de vallas, saltos (longitud y altura), lanzamientos de peso, disco, jabalina y martillo.