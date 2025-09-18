Guille García, jugador del BM Caja Rural Zamora: "El equipo viene con ganas y fuerza"

El BM Caja Rural Zamora ha empezado la Liga con una victoria ante Maravillas y haciendo gala de su papel de favorito para estar en la zona alta. Uno de los pilares del vestuario, Guille García, reconocía que el equipo "viene con fuerza y ganas" en este inicio de campeonato, aunque también admitió el partido de la primera jornada, más allá del triunfo, no fue todo lo vistoso que se podía esperar. "Se cumplió con el objetivo y sumamos los dos puntos, pero sí faltaron cosas". En concreto, el jugador habló de "falta de concentración y adaptación a la pista". "Quizá, también, pecamos algo de soberbios al pensar que iba a ser más sencillo, pero es verdad que después los equipos aprietan", indicó el jugador.

Con esta lección aprendida, los Guerreros de Viriato afrontan el primer partido en casa, en el que se verán las caras con Astillero que viene de ganar haciendo gala de un gran potencial anotador, llegando a los 41 goles. "Es verdad que hubo muchos goles en ambas porterías, pero 41 son muchos goles. Es un equipo difícil con jugadores que saben lo que hacen" y entre los que destaca Rubén Carbajal. "Tenemos que tener los pies en el suelo, la cabeza concentrada e ir día a día".

"A mitad de temporada estaré al 200%"

Guille, en su intervención, también habló de su situación personal y, aunque confesó que cada año le va costando más y va perdiendo la explosividad, tiene claro que "de aquí a mediados de temporada, estaré al 200%", lo que sin duda será perfecto para el equipo.

De cara a este encuentro, y a falta de una sesión para perfilar detalles, Félix Mojón cuenta con solo dos bajas para el estreno de la plantilla ante su afición en partido de liga. El técnico sufrirá las bajas de Néstor y Felipe mientras que el resto se encuentra a buen nivel para ofrecer a los suyos un gran espectáculo.