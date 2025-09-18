Fútbol
Euskadi y Palestina disputarán un amistoso en San Mamés el 15 de noviembre
El acto no será sólo un acontecimiento deportivo, sino que también servirá como un escaparate de "todas las violaciones de los derechos humanos"
Madrid
Las selecciones de Euskadi y Palestina disputarán un partido amistoso en el estadio de San Mamés de Bilbao el próximo 15 de noviembre, informó este miércoles la Cadena Ser.
La Federación Palestina de Fútbol confirmó la noticia a la emisora después de "trabajar en coordinación perfecta" con la Federación de Fútbol de Euskadi a la vez que también fueron informadas las autoridades gubernamentales españolas.
Las citadas autoridades, según la misma fuente, consideran que el acto no será sólo un acontecimiento deportivo, sino que será una manera de que Palestina muestre a través del escaparate de un partido de fútbol "todas las violaciones de los derechos humanos" que sufre en Gaza.
