La Carrera de la Guardia Civil se acerca a la calle para multiplicar sus inscritos

Quedan apenas 10 días para que las calles de Zamora se llenen de las camisetas azules que este año se entregan en la 'XIV Carrera Guardia Civil Zamora'. Un año más, miles de personas recorrerán las calles de Zamora junto a la Benemérita en este evento benéfico que también colabora con la 'Asociación Corriendo con el Corazón por Hugo'. Para todos aquellos que aún no se hayan inscrito a una de las citas deportivas más arraigadas de la ciudad, desde este jueves tienen un nuevo punto donde hacerlo de manera presencia. Se trata de una de las casetas de la calle Santa Clara, donde también se podrán recoger las camisetas conmemorativas.

Los precios de inscripción son los mismos que ya se anunciaron con anterioridad: 8€ para los corredores y 7€ para aquellos que deseen realizarla a un ritmo más sosegado o en patines. Además, también estarán a la venta las participaciones de lotería, con un coste de 5€. La apertura de la caseta estará abierta tanto en horario matutino (11:00 a 14:00) como vespertino (18:00 a 20:30) y se alargará hasta el 27 de septiembre, día previo a la carrera. Por otro lado, también se podrán realizar inscripciones en la sede de 'Corriendo con el Corazón por Hugo' (Avenida Víctor Gallego, 23) y en el 'Supermercado Sandra' de Burganes de Valverde (Avenida Ciudad de Zamora).

El recorrido de la 'XIV Carrera Guardia Civil Zamora' no se verá alterado respecto a las últimas ediciones y constará de casi 5 kilómetros que deberán ser completados por todas las categorías. La salida se realizará en la Avenida Príncipe de Asturias, a la altura de la Plaza de la Marina, en cuyo paseo central quedará ubicada la línea de meta. Entre medias, se pasará también por el patio de la Comandancia de la Guardia Civil y por lugares tan reconocibles del casco histórico de la capital como la Plaza Mayor o la Catedral de Zamora, entrando en esta zona por la calle San Torcuato y regresando por la calle Santa Clara.