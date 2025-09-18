El Ayuntamiento de Toro presenta su oferta deportiva para el curso escolar

El Ayuntamiento de Toro ha presentado esye jueves la oferta deportiva de la que dispondrá tanto para niños como para adultos en este curso 2025/26. Las inscripciones comenzarán el próximo 23 de septiembre y el inicio de las actividades será el día 1 de octubre.

En las modalidades infantiles se impartirá: Iniciación a Kárate, Atletismo, Baloncesto, Bicicleta de montaña, Predeporte, Piragüismo, Tenis de mesa y Bádminton.

Para los adultos, los deportes que se ofertarán son: Aeróbic, Zumba, Taichí xinyi, Kárate, Boot camp, Tenis de mesa, Gimnasia de mantenimiento y pilates.

El concejal de Deportes, Carlos Rodríguez ha explicado que “hemos apostado por consolidar las actividades existentes y simultáneamente ampliar la oferta deportiva, especialmente en el caso de los niños.”

Esta variada oferta, unida al esfuerzo económico que están realizando en la reforma de las instalaciones municipales, pretende conseguir dinamizar el área de deportes.

Rodríguez indica que “el deporte base es fundamental para el desarrollo de los niños y necesario en adultos para mantenerse ágil, fuerte y sano. Por ello, invertimos multitud de recursos tanto en deporte base como en la organización de competiciones deportivas en la ciudad de Toro”.