El Atlético Benavente sigue firme en la Copa del Rey

El Caja Rural Atlético Benavente pasa a la siguiente ronda de la Copa del Rey (3-6) y es que el equipo se ha ganado el derecho a soñar con cotas altas. El equipo benaventano superó este jueves la primera eliminatoria del "torneo del KO" al vencer deforma relativamente cómo al Arcos de la Llana, el rival que le tocó en suerte para este envite inicial. El equipo de Miguel Ángel Macías llegaba al pabellón con la idea de no dejarse sorprender y con el pensamiento de imponer su ritmo de juego desde el primer momento, aunque no fuera tarea fácil y hubiera momentos complicados.

Los blanquiazules consiguieron encauzar el encuentro para irse al descanso con un 0-2 en el electrónico que permitía encarar el segundo tiempo con más optimismo aunque sin ninguna confianza y es que la ventaja no invitaba a la relajación. Fue en los segundos veinte minutos cuando se pudo disfrutar de una mayor intensidad de juego y, sobre todo de goles, aunque, afortunadamente, el Atlético Benavente pudo hacer valer su calidad y cerrar el 3-6 definitivo.

Primer derbi de la temporada

Por otro lado, el pabellón Ángel Nieto acogerá este sábado a las cinco de la tarde el primer derbi provincial de la temporada en el Grupo 1 de la Segunda División B de Fútbol Sala. El River Zamora F.S. recibirá al Atlético Benavente en un partido que promete máxima emoción y donde la afición podrá disfrutar de buen futsal. El conjunto zamorano llega a la cita tras su estreno liguero en Laviana, donde sumó un punto en un encuentro con dos caras. Los de Óscar García Poveda llegaron a dominar por 0-3 y posteriormente 2-5, pero en los últimos minutos vieron cómo los asturianos remontaban hasta el empate final (5-5). Por su parte, el Atlético Benavente comenzó la competición con victoria clara en La Rosaleda frente al Albense (5-2), y buscará un nuevo impulso en la capital del Duero.