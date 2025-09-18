El Atlético Benavente y el River Zamora FS denuncian la exclusión de sus equipos benjamines y alevines de la competición federada

El Atlético Benavente y el River Zamora FS se han unido para protestar ante la decisión de la Federación de Castilla y León de Fútbol Sala de impedir la inscripción de sus equipos benjamines y alevines en la liga de la provincia de Valladolid, a pesar de contar con el visto bueno de los clubes participantes en dicha competición.

En una nota conjunta han explicado que “tras la desaparición de las ligas federadas en la provincia de Zamora —primero con su traslado a León y posteriormente con la eliminación de esta opción—, cerca de un centenar de niños y niñas se ven privados de competir en un entorno federado, formativo y estructurado. Ambas entidades propusieron como solución su integración en las competiciones de Valladolid, una medida consensuada con los clubes vallisoletanos y orientada exclusivamente a garantizar la continuidad deportiva de sus categorías base”.

Sin embargo, han añadido, la Federación "ha denegado esta opción sin ofrecer alternativas reales", más allá de la participación en los Juegos Escolares, una competición “no federada, sin carácter oficial ni posibilidad de promoción, lo que representa un serio perjuicio para el desarrollo de los deportistas y el trabajo de cantera”.

Ante esta situación, el Atlético Benavente y el River Zamora FS han interpuesto un recurso formal ante el Tribunal Administrativo del Deporte de Castilla y León, con la esperanza de que esta última vía legal sea la “última bala en la cartuchera” que permita hacer justicia y lograr que los niños y niñas afectados puedan competir esta temporada como merecen.

Desde ambas entidades exigen a la Federación una rectificación inmediata que restituya el derecho a competir de sus jóvenes deportistas; reivindican la necesidad de una solución urgente y viable que garantice la participación federada de los equipos benjamines y alevines, y piden apoyo a instituciones, familias y del mundo del deporte para impedir que “decisiones administrativas condenen al olvido a toda una generación de jugadores en formación”.