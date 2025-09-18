63 parejas buscarán el triunfo en el Torneo Regional de Pádel

Zamora será, una vez más, un ejemplo del mejor pádel de Castilla y León del que podrán disfrutar durante los próximos días deportistas y aficionados. La capital, en este caso las instalaciones de Pádel Indoor, será escenario de un Torneo Regional que supondrá el poder disfrutar de las mejores palas autonómicas que hay actualmente, entre las que también se encuentran muchas zamoranas y es que los jugadores de la provincia volverán a tener la oportunidad de demostrar su nivel e imponer su ley aprovechando "el factor cancha". En este caso es el Club Viriato el organizador de la cita, aunque con el respaldo y apoyo del resto de entidades de la provincia, demostrando el buen ambiente que hay entre ellos y que permite sacar adelante numerosos torneos durante la temporada.

Incluida en el Circuito de Caja Rural, la competición arrancará hoy viernes con los primeros encuentros durante la tarde para las 63 parejas inscritas entre las diferentes categorías de Primera y Segunda femenina y Primera, Segunda y Tercera masculina, contando, además, con varios dúos de +50. En la presentación Toño San Gregorio auguró grandes partidos con "jugadores espectaculares" de diferentes provincias de Castilla y León, aunque los inscritos locales también tendrán opciones de llegar y ganar las finales que se disputarán el domingo. Los diferentes vencedores recibirán premios en metálico, aunque también habrá regalos de bienvenida gracias a los numerosos colaboradores con los que se cuenta.

El principal sponsor, Caja Rural, quiso poner en valor la gran unión que hay entre los numerosos clubes de Zamora, lo que permite ser todo un referente y organizar eventos deportivos durante todo el año.