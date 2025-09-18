Pádel
63 parejas buscarán el triunfo en el Torneo Regional de Pádel
Zamora volverá a ser un referente para Castilla y León con la celebración de un evento que reunirá a algunas de las mejores palas del panorama actual
Zamora será, una vez más, un ejemplo del mejor pádel de Castilla y León del que podrán disfrutar durante los próximos días deportistas y aficionados. La capital, en este caso las instalaciones de Pádel Indoor, será escenario de un Torneo Regional que supondrá el poder disfrutar de las mejores palas autonómicas que hay actualmente, entre las que también se encuentran muchas zamoranas y es que los jugadores de la provincia volverán a tener la oportunidad de demostrar su nivel e imponer su ley aprovechando "el factor cancha". En este caso es el Club Viriato el organizador de la cita, aunque con el respaldo y apoyo del resto de entidades de la provincia, demostrando el buen ambiente que hay entre ellos y que permite sacar adelante numerosos torneos durante la temporada.
Incluida en el Circuito de Caja Rural, la competición arrancará hoy viernes con los primeros encuentros durante la tarde para las 63 parejas inscritas entre las diferentes categorías de Primera y Segunda femenina y Primera, Segunda y Tercera masculina, contando, además, con varios dúos de +50. En la presentación Toño San Gregorio auguró grandes partidos con "jugadores espectaculares" de diferentes provincias de Castilla y León, aunque los inscritos locales también tendrán opciones de llegar y ganar las finales que se disputarán el domingo. Los diferentes vencedores recibirán premios en metálico, aunque también habrá regalos de bienvenida gracias a los numerosos colaboradores con los que se cuenta.
El principal sponsor, Caja Rural, quiso poner en valor la gran unión que hay entre los numerosos clubes de Zamora, lo que permite ser todo un referente y organizar eventos deportivos durante todo el año.
- Aparece un aljibe con restos de una antigua cúpula abovedada en la trasera de la Catedral de Zamora
- La obra de más de cuatro millones para el paso inteligente de fauna en la N-631 en Zamora, a punto de iniciarse
- Pereruela, lista para el desembarco de la orquesta Panorama en su vuelta a Zamora
- No, el edificio de los Ministerios no es el más alto de Zamora
- Listado de las rutas en autobús que son gratis a partir de este lunes en Zamora
- Incendio en una nave de cerdos de Montamarta
- Ayuntamiento de Zamora y Comisión de Patrimonio 'chocan' en cuatro proyectos de la ciudad
- Reclamación de 790.000 euros al Ayuntamiento de Puebla al no poder ejecutarse la residencia