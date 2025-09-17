El Zamora quiere dar un paso más hacia la ansiada Copa del Rey

El Zamora CF continúa esta noche su camino hacia la Copa del Rey que alcanzará si elimina hoy al Ourense y logra también la clasificación en la siguiente ronda en la que se enfrentará al ganador del Bergantiños-Estradense. El equipo rojiblanco se ha tomado muy en serio su participación en la Copa RFEF y pondrá toda la carnen en el asador para intentar superar esta noche en el estadio de O Couto a un Ourense que milita en su mismo grupo de Primera RFEF aunque no está teniendo un comienzo de Liga demasiado brillante.

El equipo del Ourense que eliminó al Laredo en la anterior ronda. | OCF

El equipo que dirige Dani Llácer, ex de Unionistas, no pudo pasar de sendos empates ante los filiales de Athletic y Osasuna en las dos primeras jornadas, pero se vio derrotado por el Talavera (1-2) y ha quedado situado en un peligroso puesto 17º, de descenso.

Habrá que ver de que forma influye en el rendimiento del equipo orensano este comienzo de la competición liguera y cómo le afectará esta noche (20.00 horas) en un compromiso complicado y en el que el técnico tendrá que decidir si mantiene a los titulares de la Liga o da minutos a los menos habituales, como ha hecho hasta el momento. En todo caso, Llácer dispone de una plantilla competitiva y capacitada para ganar a cualquier rival.

El Zamora, por contra, afronta la Copa RFEF con la moral alta tras el magnífico rendimiento que ofreció el domingo en el Ruta de la Plata frente a uno de los "gallitos" de la Liga, un Lugo que fue un duro rival, pero ante el que los de Juan Sabas demostraron que tienen capacidad para defender esos puestos de play off en los que ya se encuentra tras ascender a la quinta plaza.

Sabas seguirá contando con la baja de Luismi Luengo en el centro de la defensa pero Athuman le está sustituyendo con garantías en el centro de la defensa, formando pareja con Erik Ruiz. Ambos parecen seguros para seguir esta noche en O Couto, como también seguirá un Fermín que se encuentra en un gran estado de forma.

Una de las dudas respecto a la alineación de hoy está en el puesto de medio centro, al que seguirán optando Clavería y Markel Lozano.

Sergi López causó una muy grata impresión por el carril en el partido contra el Amorebieta y no se descarta que vuelta a tener su oportunidad. Y en la punta, tal vez sea el momento en que Farrell descanse para que Carbonell disponga de minutos en la punta del ataque. Álvaro Romero también podría entrar en los planes de Sabas para jugar en la banda izquierda.

A la misma hora, jugarán en Carballo (Coruña) el Bergantiños y el único superviviente de Tercera División del grupo gallego, el Estradense. El vencedor de esta eliminatoria sería el rival del Zamora si logra pasar a los cuartos de final de esta Copa RFEF.