El Zamora CF cae ante el Ourense y dice adiós a la Copa

El Zamora CF ha dicho adiós a la Copa RFEF y a una hipotética participación en el “torneo del KO” tras caer eliminado este miércoles ante el Ourense, en un partido en el que se adelantaron sin poder aguantar esa ventaja hasta el final.

El encuentro tuvo una primera parte igualada, con fases para ambos planteles y con un cuadro rojiblanco que tuvo ocasiones para adelantarse, aunque la defensa local y la falta de definición lo impidieron. También Fermín y la zaga desbarataron las aproximaciones orensanas hasta que poco antes del descanso Markel lograba abrir la lata y encauzar la eliminatoria (0-1).

Con la reanudación llegaron los primeros cambios en ambos bandos, aunque eran los del Ourense los que debían arriesgar. A pesar de eso, el ZCF también tuvo ocasiones para hacer el segundo que se estaba resistiendo, siendo las más claras de Carbonell y Mario García.

Pasaban los minutos y los de Sabas se acercaban al objetivos mientras que los anfitriones quemaban naves. Fueron momentos de sufrir en la que el Ourense pisó el acelerador y terminó por poner las tablas con un gol de penalti en el minuto 86. Con el 1-1 el cuadro zamorano lo intento, tratando de evitar la prórroga en los seis minutos de añadido en el tiempo reglamentario pero fue el Ourense en un córner quien puso el definitivo 2-1.

Se pone fin a un sueño y a uno de los objetivos marcados por la propiedad del club para este curso.

Ahora toca volver a la Liga en busca de la segunda victoria del curso ante el Arenteiro.

