Saulo Hernández, entrenador del CB Zamora: “Ha sido el peor partido de los cinco disputados”

Horas después de perder en amistoso ante Obradoiro, uno de los equipos con más solera del baloncesto español, Saulo Hernández admitió que había sido el peor encuentro de los disputados por el Caja Rural CB Zamora en esta pretemporada. En este sentido, aunque celebró la ausencia de lesiones de gravedad, indicó que “en cuanto a nivel de juego y concentración creo que fue el peor de los cinco partidos que hemos disputado. Espero que nos sirva para entender que la única opción que tenemos de competir en esta categoría es cuando nosotros ponemos más intensidad, más energía y más concentración que el otro equipo y especialmente si el otro equipo es un equipo de la talla de Obradoiro”.

Además, en una breve valoración, admitió que “nos sacaron de la pista desde prácticamente el primer minuto. En defensa cometimos innumerables errores, especialmente en la primera parte que hizo que se fuesen a 60 puntos y eso hacía que en ataque quisiésemos arreglar un poco cada uno la situación por nuestra cuenta y yo creo que pecamos de individualismo”.

Con todo y siendo conscientes de las carencias y errores, recordó que “afortunadamente la pretemporada sirve para esto, para saber qué se hace bien y qué se hace mal y corregirlo y en esto trabajaremos los próximos diez días para llegar a Cantabria de la mejor manera posible”.