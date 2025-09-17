Recoletas y Perfumerías Avenida lucharán por la Copa de Castilla y León de Baloncesto en Zamora

El baloncesto femenino se encuentra en un gran momento a nivel nacional, con más de 150.000 licencias expedidas para esta temporada, y Zamora quiere volver a disfrutar de las mieles del deporte de élite. Para ello el primer equipo del CD Zamarat deberá lograr el ascenso a Liga Endesa, un objetivo que lleva varios años escapándosele, aunque esa lucha empezará dentro de diez días, momento en el que arrancará la Liga Challenge.

Antes, este mismo viernes, la capital del Duero tendrá la oportunidad de disfrutar de un encuentro de altura que medirá al Recoletas Zamora con el Perfumerías Avenida, uno de los mejores equipos a nivel continental, y todo gracias a la celebración de la Copa Castilla y León “Memorial Carlos Sainz Esteban”. El encuentro será en el Ángel Nieto a partir de las 20.30 horas, con entrada gratuita para los socios de club naranja, y precios de 5 euros Adulto y 3 Infantil para el resto.

La cita, organizada por la Federación de Castilla y León de Baloncesto y respaldada por el Ayuntamiento, Diputación y Caja Rural de Zamora, se presentó este miércoles en el Consistorio con la esperanza de que se pueda disfrutar de un gran espectáculo y que sea una verdadera fiesta del deporte y del baloncesto femenino.

Desde el club anfitrión, su presidente, Carlos Baz, se mostró satisfecho de que sea Zamora la ciudad que acoja este encuentro y poder recordar también la figura de Carlos Sainz. Además, Baz anunció su intención de recuperar el Memorial Juan de Mena, y homenajear a quien fue uno de los fundadores y alma mater del CD Zamarat. También Óscar Castañeda, presidente Territorial, se mostró contento porque esta competición tenga a Zamora como sede y poder seguir dando pasos adelante para que las mujeres deportistas avancen para tener el lugar que les corresponde tanto en el baloncesto como en el resto de disciplinas.

Además del encuentro de las plantillas sénior de Recoletas y Avenida, durante la tarde del viernes habrá amistosos entre las categorías inferiores de ambos clubes.

"Estamos sorprendidos"

Por otro lado, Carlos Baz aprovechó para hablar de cómo llega el Recoletas a este momento de la temporada y sí admitió que "llegamos justos" ya que falta un efectivo por llegar y hay tres jugadoras tocadas que no saben si llegarán para jugar ante Avenida. Aun así, el máximo dirigente naranja resaltó que en la entidad están "sorprendido" por el talento mostrado por las jugadoras en estas primeras citas amistosas que han disputado, y puso en valor el baloncesto alegre y con ritmo que están jugando las suyas.