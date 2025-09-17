Podio para José Luis Prieto, del Construcciones Martín Peña-Triatlón Duero, en Castronuño

José Luis Prieto, del Construcciones Martín Peña-Triatlón Duero, logró una meritoria segunda posición en la categoría Máster E masculino, en la competición de running "Paisajes por la Provincia" de Castronuño, dentro del ciclo de las carreras y marchas solidarias de la provincia de Valladolid.

El triatleta zamorano conseguía la medalla de plata en su nivel, con una gran marca de 42´43" en un trazado de 9 kilómetros, logrando el puesto décimo noveno de la general en una prueba que fue dominada por Juan San José, del Vino de Toro Caja Rural.

La carrera solidaria tendrá en las próximas semanas continuidad en las localidades de Valbuena de Duero, La Mudarra y Berceruelo.