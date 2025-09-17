Páez Ramírez, presidente del Zamora CF: "Todo lo que se pueda hacer para ayudar, se va a hacer"

Bajo el lema "El fútbol por nuestra tierra", Zamora CF, Cultural, Ponferradina y Ourense presentaron hoy en Las Rozas el partido solidario que se celebrará el próximo miércoles 24 en el reino de León, en beneficio de los damnificados por los incendios del pasado verano. Con presencia de responsables federativos en el acto, se puso en valor la importancia de estar al lado de los que sufren y que el balompié sea un altavoz y un nexo de unión para mejorar la vida de las personas.

"El fútbol une y todo lo que se pueda hacer para ayudar a los que tanto sufrieron, se va a hacer", aseguró el presidente rojiblanco, Francisco Javier Páez Ramírez, que, a pesar de ser de Sevilla, está, junto a todo su grupo empresarial, implicado en todo lo que sucede en la provincia. Así, en un acto breve y juntos por una causa común, invitaron a todos los aficionados que no puedan acudir al estadio leones a ayudar desde la fila 0 y demostrar que el deporte siempre está cuando se le necesita.

Habrá entradas gratuitas que deberán retrarse y cada club indicará cómo y cuándo, y también se podrán hacer donaciones por bizum al 12566 habilitado por Caja Rural, que también ha activado una cuenta bancaria para este fin: ES24 3085 0224 8028 1976 9924, al igual que Abanca en el número ES26 2080 5257 1330 4057 5633.