Lewis Hamilton y Wout van Aert, las últimas voces deportivas que muestran su apoyo a Palestina

Mientras que en el ámbito político sigue siendo un tema de confontración para algunos e incluso tabú para otros, el mundo del deporte alza cada vez más la voz para pedir un cese de la violencia en la Franja de Gaza. Después de las multitudinarias, en ocasiones violentas, protestas que se vivieron durante la última edición de la Vuelta Ciclista a España, las voces que defienden mensajes en favor de Palestina han crecido de manera exponencial. En las últimas horas, dos estrellas de sus respectivos deportes han publicado mensajes en redes sociales siguiendo una línea muy similar: el piloto Lewis Hamilton y el ciclista Wout van Aert.

En el caso del automovilista británico, no es la primera vez que muestra su lado más social y reivindicativo, pues ya es habitual verle competir con la bandera arcoíris en su casco en aquellos países de Oriente Medio en los que no se respetan los derechos LGTB+. Sonadas son también sus apariciones en actos previos a las carreras de Fórmula 1 vistiendo camisetas con mensajes reivindicativos o su buena relación con el ya ex-piloto Sebastian Vettel, referencia del ecologismo en la parrilla. Ante la situación que se vive en Gaza, el británico comentó en su Instagram que "la ONU ha dicho que lo que ocurre es un genocidio, así que como seres humanos no podemos mirar para otro lado y dejar que siga ocurriendo".

Algo más polémica fue la publicación realizada por Wout van Aert, ciclista del conjunto Visma-Lease a Bike que cuenta con 14 triunfos de etapa en Grandes Vueltas y 3 títulos mundiales en ciclo-cross. En el resumen de su paso por las carreras canadienses de inicio de septiembre que subió a Instagram se podía ver una fotografía tomada en la calle, donde se veía un cartel anunciando protestas pro-Palestina en Quebec y Montreal. Apenas unos minutos después, dicha publicación desapareció, levantando sospechas de un posible toque de atención por parte de su equipo, uno de los más críticos con las protestas ocurridas en La Vuelta.

Movistar y Atlético de Madrid, en la diana

En los últimos días, varios activistas y periodistas de corte progresista han puesto la diana en dos equipos españoles: el Atlético de Madrid de fútbol y el Movistar Team de ciclismo. En ambos casos, su conexión con Israel llega de la mano de Idan Ofer, que es accionista minoritario de ambas estructuras a través de Quantum Pacific Group. Pese a que el poder de decisión del magnate israelí afincado en los Países Bajos es limitado en ambos casos, es notoria su vinculación con entes gubernamentales del país presidido por Benjamin Netanyahu. Por ello, las protestas pro-Palestina no serían de extrañar en el futuro en eventos con la participación de alguno de estos dos equipos.