El Club de Tiro “El Jaral” celebra el V Gran Premio Caja Rural en Benavente

El Club de Tiro “El Jaral” de Benavente celebrará el próximo domingo 21 de septiembre el V Gran Premio Caja Rural. En esta edición, la entidad financiera ha impulsado un gesto significativo: la inscripción gratuita para las categorías de Damas y Junior. Con esta medida, se pretende dar visibilidad y apoyo a modalidades que habitualmente cuentan con menor participación, pero que representan el futuro y la diversidad en este deporte.

Desde el Club de Tiro El Jaral se subraya la relevancia de esta colaboración. “Para nuestro club, es fundamental contar con entidades que crean en lo que hacemos y nos ayuden a dar visibilidad a todas las categorías. Caja Rural Zamora es un ejemplo de compromiso con el deporte y con la sociedad de Benavente”, destacan desde la organización.

Gracias a este respaldo, el Gran Premio consolida su prestigio como una de las pruebas más destacadas del calendario, ofreciendo competiciones de primer nivel y generando nuevas oportunidades para los tiradores que se inician o pertenecen a categorías menos representadas.