Canto, del Vino de Toro, vuelve a ganar el Nacional de la Milla Máster

El corredor del Vino de Toro Caja Rural Ángel Luis Canto se proclamó campeón de España de la Milla Master en Pista que organizó la Federación Española de Atletismo en Alcobendas (Madrid). Canto, volvió a saborear el triunfo en un campeonato de España, y lo hizo a lo grande logrando la victoria en la Milla Master en Pista después de haber pasado por varias dificultades físicas, en varias pruebas tanto nacionales como internacionales.

El segoviano que defiende de los colores del Vino de Toro Caja Rural, no desaprovechó la oportunidad de demostrar una vez más, que en unas condiciones personales óptimas es difícil de vencer, pues a sus condiciones físicas y deportivas se le une su veteranía que le permite saber leer la carrera a la hora de tomar decisiones.

Es un gran estratega, como así demostró una vez más en la final de la categoría M45, y en una carrera super apretada y muy disputada en la que lograba la victoria con 4´ 41´´01.

Entró en la línea de meta con un escaso margen de 5 centésimas sobre el segundo clasificado, el atleta del CA Lom de Picasset, Miguel Silla López, que paraba el crono en 4´41´´51, mientras el tercer lugar fue para Jesus Lugarán Gutiérrez, del Suanzes San Blas, con 4´43´´54.