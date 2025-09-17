El Balonmano Caja Rural de Zamora refuerza su área psicodeportiva

El Balonmano Caja Rural de Zamora sigue dando pasos firmes en la construcción de un proyecto integral. En esta línea, el club ha firmado un convenio de colaboración con Verónica Latuf, psicóloga deportiva de prestigio internacional, que trabajará con la entidad para potenciar el rendimiento y el bienestar de la plantilla.

Psicóloga deportiva, profesora de Educación Física y especialista en coaching deportivo y liderazgo, Latuf se encargará de dar apoyo al Club desde el área psicodeportiva. Su trabajo se centrará en evaluar las diferentes variables personales y deportivas que pueden influir en el desarrollo del jugador, facilitando herramientas para gestionar los aspectos biopsicosociales que acompañan a la práctica deportiva de alto nivel.

La propia Verónica Latuf apuntó, en declaraciones distribuidas por el BMZ, que “es un placer poder colaborar con el Balonmano Zamora. Hoy en día se sabe que, con el avance de la ciencia en el deporte, claramente todas las variables interfieren. Ya no basta con lo técnico y lo táctico, lo mental también interfiere.”

Además de su experiencia profesional, Verónica fue también jugadora internacional con la Selección de Chile, lo que aportará al Balonmano Zamora una visión completa de la práctica deportiva desde la competición de élite hasta el acompañamiento psicológico. También colabora con la Selección femenina de Chile, donde coincidió con Felipe Barrientos, actual segundo entrenador del primer equipo y técnico del filial, el Moralejo Selección.

Con este convenio de colaboración, el Balonmano Zamora refuerza su apuesta por un proyecto global que va más allá de la pista, preocupándose por el crecimiento personal y deportivo de sus jugadores.