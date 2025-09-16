La Vuelta de las protestas llegó a su fin... ¿Y ahora qué?

Hace ya dos días que La Vuelta llegó a su fin. Con un recorrido fantástico para unos y criticado con dureza para otros, la ronda española cerró una edición que pasará a la historia de manera abrupta en las calles de Madrid. Más allá del espectáculo deportivo, la prueba española será difícil de olvidar para muchos y quedará en el imaginario colectivo como 'La Vuelta de las protestas'. Una serie de manifestaciones pro-Palestina que obligaron a dejar incluso sin ganador dos de las etapas (Bilbao y Madrid), a enmendar resultados en otra (crono de Figueres) y a adelantar el arco de meta en una de las etapas de montaña (Mos).

Una vez concluida La Vuelta, comenzó la guerra entre la UCI y el Gobierno de España debido a las, al parecer del ente rector del ciclismo mundial, deficientes medidas de seguridad durante la jornada final. Asimismo, el rumoreado fin de fiesta canario de la próxima edición ha quedado en entredicho después de que autoridades insulares hayan puesto en duda su apuesta por la carrera en caso de participar el conjunto Israel-Premier Tech. La formación israelí, gracias a los meritos deportivos durante el último trienio, también tendría asegurada su presencia en la 'Grand Dèpart' del Tour de Francia, que debería tener lugar en Barcelona... Donde se multiplican las voces discordantes.

Más allá del ciclismo, la problemática de las protestas pro-Palestina sobrevuela ahora otros eventos deportivos que tendrán lugar en los próximos meses en España. La competición que podría verse más afectada es la Euroliga de baloncesto, donde deben convivir dos equipos del país hebreo (Maccabi Tel Aviv y Hapoel Tel Aviv) con otras cuatro formaciones españolas (Barcelona, Baskonia, Real Madrid y Valencia Basket). En cuanto al fútbol, tanto la Champions League como la Conference League se han quedado ya sin representación israelí, mientras que la fase liguera de la Europa League no tiene previsto ningún partido entre equipos de dicho país y de España.

Movistar y Atlético de Madrid, en la diana

En los últimos días, varios activistas y periodistas de corte progresista han puesto la diana en dos equipos españoles: el Atlético de Madrid de fútbol y el Movistar Team de ciclismo. En ambos casos, su conexión con Israel llega de la mano de Idan Ofer, que es accionista minoritario de ambas estructuras a través de Quantum Pacific Group. Pese a que el poder de decisión del magnate israelí afincado en los Países Bajos es limitado en ambos casos, es notoria su vinculación con entes gubernamentales del país presidido por Benjamin Netanyahu. Por ello, las protestas pro-Palestina no serían de extrañar en el futuro en eventos con la participación de alguno de estos dos equipos.