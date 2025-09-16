Manzano y Cobreros, de la mano en Fermoselle

Ut nLas dos distancias de la carrera de BTT Cañones del Duero se decidieron en un cerrado sprint entre los dos primeros clasificados y si Luis Álvarez aventajaba en cuatro segundos a Fernando Fernández, en los 30 kilómetros; Javier Manzano entró con un solo segundo de ventaja sobre José Carlos Cobreros, en la meta de los 60 kilómetros. En esta misma distancia larga, la primera mujer fue Marina Rodríguez (Syncrobike) con casi quince minutos de adelanto sobre Inmaculada Vázquez, del equipo KUR2TEAM , de un total de 70 corredores que recorrieron la comarca de los Arribes.

La primera mujer en la distancia corta fue la zamorana Isabel Álvarez (BTTrail Fermoselle) con 18 minutos de ventaja respecto a Jimena Caballero.

En cuanto a las clasificaciones por categorías, Javier Manzano fue además el primer veterano, y la primera veterana, Isabel Chamorro. Por su parte, José Carlos Cobreros también fue el mejor en Veteranos +40, y Marina Rodríguez se impuso en Veteranas +50. José Carlos Álvarez Reguilón (Ceadea) se llevó el premio al primer Veterano +50 y José Andrés del Rey, el de veteranos +60.

La próxima prueba del Circuito Provincial de BTT será en Villalpando el 12 de octubre.

El sábado se celebró una visita guiada gratuita a las bodegas subterráneas de la Villa del Vino y a continuación, se ofreció a los participantes una degustación en la bodega del Pulijón. n