Dani Llácer: "Tenemos muchas opciones de pasar"

El entrenador del Ourense CF, rival este miércoles del Zamora en la Copa Federación, aseguró que "tenemos muchas opciones de pasar" demostrando el interés que también el club gallego ha puesto en esta competición en la que ambos rivales buscan una plaza en la Copa del Rey. Dani Llácer declaró tras la derrota 1-2 ante el Talavera del pasado domingo que “para nosotros es una competición bonita. Tendremos que competir contra el Zamora, haremos un gran partido y tenemos muchas opciones de pasar. Luego ya nos centraremos en el Tenerife”, próximo rival en la Liga.

Daniel Llácer, entrendor del Ourense. | OCF / OCF

La derrota ante el Talavera ha dejado al Ourense en una delicada situación en la clasificación, en el puesto 17 que hoy por hoy le condenaría al descenso, con dos puntos, y el viaje a Tenerife se presenta muy complicado ya que el equipo canario no ha cedido ni un sólo punto en los tres partidos de Liga que se han jugado hasta el momento.

Por su parte, el Zamora CF ha dado un salto importante en la clasificación y se ha situado quinto tras su apurada victoria contra el Lugo (1-0) que cobra mayor valor pensando en que completará el tríptico gallego en Carballiño el próximo sábado contra un Arenteiro que es tercero con dos victorias en su casillero contra Unionistas (1-0) y Cacereño (0-2).

Dani Llácer presentó esta alineación en el partido del Ourense contra Talavera: Ratón, Enol Coto, Jelbat, Yuste, Hugo Sanz, David Muñoz, Jerin (Marco Camus, min 60), Guerrero (Aranzabe, min 73), Iker Punzano (Miguel Prado, min 37), Omar (César Moreno, min 60) y Amin (Kensly Vázquez, min 60).

Todo parece indicar que el técnico orensano realizará variaciones en la Copa RFEF ya que en la anterior eliminatoria contra el Lareno hizo jugar a estos jugadores: Alberto; Enol Coto (M. Prado, min 46), Oriol Comas, Jelbat (L. Gueye, min 75), Hugo Sanz (Jerin, min 56); Omar, César Moreno (Aranzabe, min 56), Dani García, A. Guerrero (M. Camus, min 56), N. Castillo y Kensly Vázquez.

Partido benéfico

Cultural y Deportiva Leonesa, SD Ponferradina, Zamora CF y Ourense CF presentarán en la Ciudad del Fútbol este miércoles el partido benéfico que celebrarán el 24 de septiembre en el estadio Reino de León para recaudar fondos solidarios y rendir homenaje al personal que ha dedicado sus esfuerzos a la extinción de los incendios

La Real Federación Española de Fútbol y LALIGA se unen a los homenajes y "el reconocimiento a todas las personas e instituciones que han trabajado en las zonas afectadas por los incendios que han afectado a distintas zonas de las regiones de Castilla y León y Galicia", señala la RFEF en una nota de prensa publicada ayer.

En esa línea, "el fútbol español quiere acompañar la iniciativa de los clubes de fútbol SD Ponferradina, Cultural y Deportiva Leonesa, Zamora CF y Ourense CF, que han organizado un partido de fútbol amistoso cuyo objetivo es recaudar fondos solidarios y rendir homenaje al personal que ha dedicado sus esfuerzos a la extinción de los incendios".

La Ciudad del Fútbol acogerá la presentación del partido de fútbol solidario, en un acto que se celebrará este miércoles, 17 de septiembre, a las 13:00 horas en la sede federativa. "El fútbol español se vuelca, de esta manera, con las iniciativas que tratan de aportar su ayuda para paliar los efectos de los terribles incendios que han asolado España durante este verano", señala la Española.

El acto será abierto para los medios de comunicación y se podrá seguir en directo a través de los canales oficiales de la RFEF

El partido benéfico en el que participarán los cuatro clubes, Cultural y Deportiva Leonesa, SD Ponferradina, Zamora CF y Ourense CF, se jugará en el estadio Reino de León el día 24 de septiembre a las 20:00 horas.