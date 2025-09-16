El CB Zamora pagó el desgaste de la pretemporada ante un Obradoiro superior

El CB Zamora no tuvo mucho que hacer en Ponferrada frente a un Obradoiro que le superó en todas las facetas del juego y terminó dominando por 102-76 un amistoso en el que ninguno de los dos rivales mostraron la cara que pondrán durante la Liga en el grupo 1 de Primera RFEF. El equipo zamorano no tuvo la claridad de ideas ni la alegría de juego de encuentros anteriores porque tal vez acusase la carga de trabajo físico que está realizando a la espera del inicio liguero.

Tan solo en el primer cuarto el marcador estuvo algo igualada la contienda aunque pronto se comenzó a notar la diferencia real entre ambos conjuntos: un Obradoiro que, pese a contar con varias bajas, posee un roster de enorme calidad y un entrenador Diego Epifanio, muy experimentado pese a su juventud; y un CB Zamora Caja Rural que acusó que todavía tiene dos fichas libres y sigue sin poder contar con Van Zegeren en el juego interior, pero tampoco fue el equipo brillante de amistosos anteriores, tal vez por el peso de la intensa preparación física que está llevando a cabo a menos de dos semanas para iniciar la liga en Primera RFEF.

Tan sólo en los tres primeros minutos fueron por delante en el marcador los zamoranos, porque pronto el Obradoiro comenzó a echar mano de su lanzamiento exterior para, a base de triples, establecer las primeras ventajas.

Consiguió el CB Zamora acercarse a dos puntos en un par de ocasiones pero Saulo Hernández tuvo que pedir su primer tiempo muerto en el minuto 8 con 24-15. Parar el partido le dio buen resultado porque los zamoranos lograban volver a acercarse para cerrar el primer cuarto con un esperanzador 29-22.

Se reanudó el encuentro con un nuevo estirón del Breogán aunque dos canastas seguidas de Cristensen y Peris llevaron el 31-36 que volvió a meter al CBZ en el partido al tiempo que Epi pedía su tiempo muerto. El encuentro entró en tónica de intercambio de triples de la que salió beneficiado el equipo de Santiago de Compostela para llegar a 44-35 obligando al entrenador zamorano a volver a solicitar su tiempo muerto.

El Caja Rural resistía a duras penas y lograba llegar al descanso vivo, con 46-59. Pero el desgaste físico había sido importante y el regreso a la cancha fue desastroso, permitiendo al Obradoiro distanciarse a 45-67 tras varias pérdidas de los zamoranos.

Fue la puntilla para el Caja Rural que ya era consciente que remontar era misión imposible frente a un rival que le castigaba tanto desde dentro de la pintura como desde el perímetro, mientras su rival, pese a que seguía haciendo pressing tras canasta, ya no tenía fuerzas para defender con eficacia. Hasta el 82-55 con que se cerró el tercer cuarto con todo el percal vendido.

El último cuarto ya no tuvo historia y ambos rivales se dejaron ir sin grandes exigencias, en medio de constante interrupciones por faltas frutos de la impotencia y el desgaste físico. Roberts firmó un triple para poner el 89-68 con que se entró en los últimos cinco minutos. Breogán volvió a recuperar las ventajas de +25 para llegar al final del encuentro con el definitivo pero poco indicativo 102-76.