El CB Zamora se enfrenta a uno de los grandes de Primera FEB

El CB Zamora continuará esta noche (19.30 horas) su trabajo de preparación de pretemporada con un amistoso contra uno de los grandes equipos de Primera FEB que vuelve a ser candidato al ascenso a ACB de donde descendió hace dos años. El equipo zamorano está realizando una gran pretemporada, convenciendo plenamente en cuanto a su juego y a la plantilla que ha conformado para afrontar la segunda campaña en Primera FEB.

Hasta el momento, el CBZ ha disputado cuatro partidos de pretemporada. Abrió la precampaña visitando al Ourense con el equipo todavía por construir y salió derrotado por 78-74.

A continuación participó en la Copa Castilla y León con un muy buen sabor de boca tanto ante el Tizona al que derrotó aunque el resultado siempre es relativo en pretemporada, como frente al CB Palencia que le superó en el marcador pero no sin trabajo. El Palencia no era un rival sencillo como ha quedado patente tras adjudicarse la Copa este fin de semana ante el San Pablo Burgos, de ACB.

El pasado fin de semana, el rival fue un Melilla recién ascendido que afrontó el partido tras un largo viaje y los zamoranos fueron claramente superiores, aunque el equipo norteafricano tiene una buena plantilla y ya mejoró sensiblemente el domingo ante el Flexicar Fuenlabrada, también de Primera FEB, al que derrotó por 76-82.

Un dato importante del rendimiento del CB Zamora es que ha pasado ya en dos ocasiones de los 100 puntos de anotación, sin prórroga, tanto ante Tizona (102-107) como frente a Melilla (105-88).

El Mombus Obradoiro no ha podido afrontar hasta el momento los encuentros de pretemporada al completo porque Denzel Andersson y Diogo Brito han estado en el Eurobasket con Suecia y Portugal, respectivamente; y Olle Lundqvist, Sergi Quintela y Aitor Etxeguren se encuentran lesionados.

Diego Epifanio continúa su periplo gallego y esta temporada ha recalado en Santiago y ha conformado una gran plantilla en la que están Leon Westerman, Alex Barcello, Yunio Barrueta, Diego Serguei, Felipe dos Anjos, Alfonso Grela, Alejandro Galán y los ya citados. No cabe duda de que será uno de los claros aspirantes al ascenso y supondrá una gran prueba de fuego para el CBZ como ya lo fue Palencia, por ejemplo, que solo pudo superarle por 78-86.

Para el Obradoiro, el partido de esta tarde en Ponferrada le servirá como preparación para el Torneo Internacional Concello de Santiago de Compostela, que supondrá la presentación oficial ante la gran afición santiaguesa. El Oliveirense Basquetebol portugués, será el rival en el Multiusos Fontes do Sar.

El Obradoiro está registrando resultados irregulares. Se impuso al Coruña por 76-73 pero cayó en la Copa Galicia por 83-72; ganó al porto 87-84 y el pasado domingo salió derrotado de Oviedo, ante el Alimerka, por 74-70. n