Benavente se suma a la Semana Europea del Deporte

El Ayuntamiento de Benavente informó ayer desde su Concejalía de Deportes que Benavente se suma un año más a la conmemoración de la Semana Europa del Deporte con una programación que arrancará el próximo 23 de septiembre. La Semana Europea del Deporte es una iniciativa desarrollada por la Comisión Europea para fomentar la actividad física diaria hace ahora 10 años. Gracias a esta iniciativa millones de europeos han descubierto los beneficios físicos, mentales y sociales del deporte y la actividad física. "Es por ello que desde el Ayuntamiento de Benavente nos sumamos un año más a la difusión y promoción del deporte como hábito de vida saludable y herramienta de socialización", señaló en rueda de prensa la concejala de Deportes, Elena Justo Cadenas.

La programación arrancará el martes, 23 de septiembre con un torneo de petanca inclusiva en el arenero de las piscinas municipales a partir de las once y media de la mañana. En horario de tarde tendrá lugar un torneo de baloncesto 3x3 en la Calle Sancti Spiritus desde las seis de la tarde.

El miércoles, 24 de septiembre será el turno de un torneo de fútbol playa en el arenero de las piscinas municipales a partir de las seis de la tarde. Una de las actividades más atractivas será el ‘Jumping Fitness’, una actividad deportiva que se practica sobre camas elásticas y que se desarrollará el jueves, 25 de septiembre en la Calle Sancti Spiritus desde las ocho y media de la tarde.

El viernes, 26 se septiembre será el turno de la carrera nocturna a través de la Vía Verde con salida desde la piscina municipal a las ocho y cuarto de la tarde. El sábado, 27 de septiembre arrancará la II edición del Torno de pádel ‘Mujer Maravilla’ que se disputa en las pistas de tenis y pádel de ‘Los Salados’. Una prueba que arrancará a las diez de la mañana mientras que a las ocho y media de la tarde será el turno de la ruta ciclo turista nocturna con salida en la Plaza de la Madera.

La cita deportiva del domingo, 28 de septiembre tendrá un carácter solidario, ya que otro año más, las piscinas municipales acogen la prueba ‘Brazadas Solidarias’ a favor de la AECC. Una cita que comenzará a las once de la mañana y cuya recaudación irá integra a la Asociación Española Contra el Cáncer.

La Semana Europea del Deporte finalizará los días 29 y 30 de septiembre con actividades como ‘Spinning’ y ‘Yoga’. El lunes será el turno del ‘Spinning’ a partir de las ocho y media de la tarde en la Calle Sancti Spiritus y el martes se pondrá el broche de oro con ‘Yoga’ desde las ocho de la tarde en la Casa de la Cultura ‘La Encomienda’.

Las inscripciones en estas actividades se podrán realizar a través del Whatsapp del Punto Joven (606 72 80 51) en el siguiente horario: mañanas de lunes a viernes de 11.00h a 14.00h y tardes de martes y jueves de 17.00h a 19.00h.n