Rodrigo García y Daniel Herrera, los mejores

La segunda edición de los Urracas Games sirvió no sólo para congregar a más de 3.000 personas en IFEZA durante el fin de semana sino para consolidarlos como una de las mejores pruebas de España.

En las competiciones de cross training, los zamoranos destacaron, con el primer y segundo puesto en la categoría RXH de Rodrigo García y Daniel Herrera. García Albarrán firmó dos primeros puestos, un segundo y un tercero, de las seis pruebas disputadas; mientras Herrera Zurrón sustentó su segundo pesto en la clasificación general tras ser segundo en tres pruebas aunque le penalizó mucho el décimo lugar en la prueba de 26 Cubos. En esta misma división, Víctor Manuel López terminó quinto y Jorge Montealegre, décimo. En las pruebas por equipos destacó el Kumadrugadores con su segunda posición en Equipo Escalado tras conseguir dos primeros puestos, un segundo y dos terceros.

Además Generación X (Crosscube Zamora) finalizó en la séptima plaza y Jalf Pas Nain (Crosscube Zamora) fue octavo.

Destacable fue también la tercera plaza en HH Intermedio del Garabitos Team NGU (Crosscube Zamora) que fue primero en 26 Cubos. Y en Equipo Intermedio, Sudor y Sabor Snatch (Crosscube) firmó la cuarta plaza en la clasificación final.

En el Torneo de Halterofilia, la clasificación por provincias quedó encabezada por Palencia, seguida de Salamanca, León y Burgos. Y la pareja ganadora del campeonto fue la formada por los salmantinos Marta García Rincón con una marca de 161 kg en categoria 53 kg y José Francisco García Rodrigues con una marca de 285 kg en categoría 110kg. Ambos son campeones de España absolutos e integrantes del equipo nacional. n