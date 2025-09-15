Recoletas se sobrepone a las adversidades

El Recoletas Zamarat completó este domingo su participación en el Torneo de Plasencia con una clara victoria contra el club anfritrión Miralvalle al que se impuso por un claro 54-69 pese a seguir contando con las conocidas bajas por lesión de tres jugadores y a que hay todavía otra más que no se ha incorporado siquiera a los entrenamientos del equipo.

El equipo de Raúl Pérez realizó una buena primera parte con un intenso trabajo en defensa que les permitió llegar a un 14-40 que habla de la diferencia entre ambos rivales aunque conviene recordar que el Miralvalle militará esta temporada en Liga Femenina 2, una categoría inferior a la Liga Challenge en la que juega el Zamarat. La mejora fue clara respecto al partido del sábado disputado contra el Sevilla y la fluidez en ataque fue otra, con lo que se cerró la primera mitad con un rotundo 20-44 que dejaba todo dicho.

Así el segundo tiempo fue para procurar que no se produjeran lesiones en el cuadro naranja e incluso, alguna de las jugadoras zamoranas, ya no volvió a jugar, por precaución. Miralvalle reaccionó ligeramente pero no llegó a bajar de los 11 puntos de desventaja.

El entrenador zamorano se mostró al final del encuentro muy contento con el rendimiento de sus jugadoras y confía en que poco a poco pueda ir recuperando a sus jugadoras lesionadas aunque parece complicado que puedan estar disponibles el próximo miércoles en la Copa Castilla y León frente al Perfumerías Avenida de Salamanca.

El cuadro de anotadoras del equipo naranja es el siguiente: Florencia Niski (6), Davinia Ángel (15), Ana Pérez (12), Ana Tainta (9), Fernández -cinco inicial-, Fatou Pouye (18), Lorena (2), Naila (5), Cara Llorente (2). n