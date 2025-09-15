Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los Páez no faltaron a su cita desde el palco rojiblanco

Los Páez no faltaron a su cita desde el palco rojiblanco | J. L. F.

Los Páez no faltaron a su cita desde el palco rojiblanco | J. L. F.

Una jornada más, los máximos responsables del Zamora CF no faltaron a su cita en el Ruta de la Plata, cuyo palco estuvo ayer muy concurrido. Todos, junto a la afición, pudieron por fin celebrar el primer triunfo en Liga. n

